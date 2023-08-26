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У Генштабі розповіли про успішні удари ЗСУ по ворогу протягом доби

26 серпня 2023 19:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Генштабі розповіли про успішні удари ЗСУ по ворогу протягом доби
Український військовий. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Триває 549 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Бійці ЗСУ продовжують професійно знищувати окупантів та ворожу військову техніку.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Вони закріплюються на досягнутих рубежах, а також здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. 

"Авіація Сил оборони протягом доби завдала два удари по пунктах управління, десять ударів по районах зосередження особового складу та два — по зенітно-ракетним комплексам противника", — йдеться у повідомленні.

За добу підрозділи ракетних військ і артилерії уразили: 

  • два зенітно-ракетних комплекси;
  • район зосередження особового складу російських окупантів;
  • чотири артилерійських засоби на вогневих позиціях противника.
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Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ
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Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ
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Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ
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Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот
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Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, українські військові з кожним днем знищують все більше техніки російських окупантів. Ворог залишається на фронті без танків, бойових броньованих машин, артилерійських систем, РСЗВ та іншого. Бійці ЗСУ показали, як ефектно знищили танк противника.

Також ми писали, що підрозділ Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України "Білий вовк" знищує вже третій танковий полк російських окупантів. Загарбники втрачають важливу військову техніку для введення війни.

Додамо, упродовж минулої доби українські військові знищили близько 640 російських загарбників. Також ворог у великій кількості втрачає важливу військову техніку, зокрема танки, бойові броньовані машини та БпЛА.

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