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В Запорожской области ВСУ приближаются к следующему прорыву обороны оккупантов, — ISW

27 августа 2023 08:05
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Запорожской области ВСУ приближаются к следующему прорыву обороны оккупантов, — ISW
Украинские военные. Фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В настоящее время ВСУ в Запорожской области находятся "на расстоянии удара от следующей серии подготовленных российских оборонных позиций", которые могут иметь более слабый уровень обороны РФ, чем предыдущий. Однако такие позиции до сих пор составляют существенную проблему.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

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"Ряд оборонных позиций, через которые продвигаются украинские войска, состоял из плотных слоев минных полей и укреплений, для удержания которых российские силы приложили значительную живую силу, технику и усилия", говорится в сообщении.

Оборонительные позиции РФ

По данным Института, они, скорее всего, состоят из более непрерывного слоя противотанковых рвов, противотанковых препятствий — "зубы дракона" и дополнительных минных полей. Подобные позиции похожи на первую российскую линию обороны.

"Однако масштабы минных полей в районе этой серии подготовленных оборонных позиций неизвестны, хотя они могут быть менее интенсивно заминированы, чтобы дать российским силам, действующим к северу от этих позиций, возможность отступить", добавляют в ведомстве.

Ситуация на Запорожском направлении. Источник: ISW

Проблемы обороны российской армии

Также аналитики Института отметили, что подготовленные оборонные позиции оккупантов могут быть менее защищены, чем те позиции, которые украинские военные уже прорвали на севере региона.

Отмечается, что каждая из этих "линий" РФ означает послойную оборону с собственными передовыми и тыловыми позициями, поэтому следует различать их, в частности, на юге Украины.

"Российские оборонные "линии" дополнительно условны в том смысле, что подготовленные российские позиции не являются однородными по всему фронту на юге Украины и не полностью укомплектованы. Есть дополнительная серия подготовленных российских оборонных позиций дальше к югу от нынешнего украинского продвижения, хотя российские силы смогут полностью задействовать эти позиции, только если у них будет доступный личный состав и материальные средства, чтобы включить их в сплоченные оборонные операции", — подытожили в сообщении.

Напомним, народный депутат Украины и член комитета по нацбезопасности Роман Костенко заявил, что удары ВСУ по логистическим и инфраструктурным объектам врага в Крыму приведут к началу потери россиянами полуострова. Только тогда наши войска могут зайти в Крым и начать деоккупацию. Но такие операции можно проводить только после полной деоккупации украинского юга.

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