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На Запорізькій АЕС відновили лінії електропередач: чи лишається загроза

22 травня 2023 14:57
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Ситуація на Запорізькій АЕС: лінії електропередач відновили
Тимчасово окупована ЗАЕС. Фото: Reuters/Alexander Ermochenko/File Photo
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Внаслідок російського обстрілу 22 травня відключилась остання високовольтна лінія передач Дніпровська 750кВ на Запорізькій атомній електростанції. Її вже вдалося відновити. 

Чи залишається після цього загроза вибуху або несправностей, ексклюзивно для Новини.LIVE розповів член парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг (ЖКП) Юрій Камельчук. 

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Юрій Камельчук
Нардеп Юрій Камельчук. Фото: Новини.LIVE

"Насправді не вперше перебиваються лінії електропередач. Цього разу 750кВ, наскільки я пам’ятаю. На даний момент вже відновили. Це вперше вийшло блискавично швидко. Через те, що правильно були проведені переговори спецслужбами", — сказав Камельчук.  

Він додав, що за технічними моментами справді запас є на 10 днів, але він вирішується підвезенням дизельного пального. Тому глобально загроза є, але не все так страшно. 

"Йдеться про те, що якщо будь-яка станція працює і не має розвантаження і нікуди воно не йде, то технічні процеси можуть відбуватися. А от охолодження має бути постійне, цілодобове, аде у випадку чого є кілька рівнів захисту. Односекундно нічого не стається", — додав Камельчук. 

Нагадаємо, після ворожого обстрілу 22 травня в Енергоатомі повідомили, що Запорізька АЕС переходить у режим блекауту.

Раніше ми писали, що окупаційний контингент на Запорізькій АЕС готується до контрнаступу ЗСУ. Росіяни викопали нові траншеї та встановили додаткові міни.

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