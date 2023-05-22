Ситуация на Запорожской АЭС: возобновили линии электропередач

Временно оккупированная ЗАЭС. Фото: Reuters/Alexander Ermochenko/File Photo

В результате российских обстрелов 22 мая отключилась последняя высоковольтная линия передач Днепровская 750кВ на Запорожской атомной электростанции. Ее уже удалось восстановить.

Остаётся ли после этого угроза взрыва или неисправностей, эксклюзивно для Новини.LIVE рассказал член парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг (ЖКП) Юрий Камельчук.

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Нардеп Юрий Камельчук. Фото: Новини.LIVE

"На самом деле не впервые перебиваются линии электропередач. В этот раз 750кВ, насколько я помню. На данный момент уже восстановили. Это впервые вышло молниеносно быстро. Из-за того, что правильно были проведены переговоры спецслужбами", — сказал Камельчук.

Он добавил, что по техническим моментам действительно запас есть на 10 дней, но он решается подвозом дизельного горючего. Поэтому глобальная угроза есть, но не все так страшно.

"Идет речь о том, что если любая станция работает и не имеет разгрузки и никуда она не идет, то технические процессы могут происходить. А вот охлаждение должно быть постоянное, круглосуточное, ведь в случае чего есть несколько уровней защиты. Односекундно ничего не происходит", — добавил Камельчук.

Напомним, после вражеских обстрелов 22 мая в Энергоатоме сообщили, что Запорожская АЭС переходит в режим блекаута.

Ранее мы писали, что оккупационный контингент на Запорожской АЭС готовится к контрнаступлению ВСУ. Россияне вырыли новые траншеи и установили дополнительные мины.