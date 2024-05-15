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Наближаємось до пів мільйона ліквідованих росіян — Генштаб розповів про нові втрати ворога

15 травня 2024 09:03
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Втрати росіян за 15 травня
Український танк. Фото: CNN
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Російські війська на українській землі втрачають багато своїх солдатів і техніки. Станом на 15 травня 2024 року українські захисники ліквідували вже 486 940 окупантів.

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ у середу, 15 травня.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.05.24 орієнтовно склали 486 940. Українські захисники впевнено наближають цю цифру до пів мільйона росіян, які вже ніколи не зможуть воювати в Україні чи деінде.

Генштаб ЗСУ
Інфографіка Генштабу ЗСУ

Крім того, бійці ЗСУ нищать і російську техніку, а саме станом на сьогоднішній ранок українським воїнам вдалось ліквідувати:

  • танків — 7 510 (+14) одиниць
  • бойових броньованих машин — 14 508 (+48) одиниць
  • артилерійських систем — 12 538 (+23) одиниці
  • РСЗВ — 1 070 (+0) одиниць
  • засоби ППО  — 798 (+0) одиниць
  • літаків  — 351 (+0) одиниць
  • гелікоптерів  — 325 (+0) одиниць
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  — 10 015 (+30) одиниць
  • крилаті ракети — 2 199 (+2) одиниць
  • кораблі /катери — 26 (+0) одиниць
  • підводні човни — 1 (+0) одиниця
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 16 955 (+48) одиниць
  • спеціальна техніка — 2 061 (+7) одиниця

 Нагадаємо, раніше у у ГУР із перехоплення дізнались, що командири російських військ погрожують своїм солдатам розстрілом, якщо ті відмовляться наступати у напрямку Харкова. 

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що наразі ситуація у Харківській області наближається ледь не до критичної.

ЗСУ
росіяни
армія
бойовики
війна в Україні
втрати окупантів

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