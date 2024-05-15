Втрати росіян за 15 травня

Наближаємось до пів мільйона ліквідованих росіян — Генштаб розповів про нові втрати ворога
Російські війська на українській землі втрачають багато своїх солдатів і техніки. Станом на 15 травня 2024 року українські захисники ліквідували вже 486 940 окупантів.
Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ у середу, 15 травня.
Втрати армії РФ в Україні
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.05.24 орієнтовно склали 486 940. Українські захисники впевнено наближають цю цифру до пів мільйона росіян, які вже ніколи не зможуть воювати в Україні чи деінде.
Крім того, бійці ЗСУ нищать і російську техніку, а саме станом на сьогоднішній ранок українським воїнам вдалось ліквідувати:
- танків — 7 510 (+14) одиниць
- бойових броньованих машин — 14 508 (+48) одиниць
- артилерійських систем — 12 538 (+23) одиниці
- РСЗВ — 1 070 (+0) одиниць
- засоби ППО — 798 (+0) одиниць
- літаків — 351 (+0) одиниць
- гелікоптерів — 325 (+0) одиниць
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10 015 (+30) одиниць
- крилаті ракети — 2 199 (+2) одиниць
- кораблі /катери — 26 (+0) одиниць
- підводні човни — 1 (+0) одиниця
- автомобільної техніки та автоцистерн — 16 955 (+48) одиниць
- спеціальна техніка — 2 061 (+7) одиниця
Нагадаємо, раніше у у ГУР із перехоплення дізнались, що командири російських військ погрожують своїм солдатам розстрілом, якщо ті відмовляться наступати у напрямку Харкова.
Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що наразі ситуація у Харківській області наближається ледь не до критичної.
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