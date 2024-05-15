Втрати росіян за 15 травня

Український танк. Фото: CNN

Російські війська на українській землі втрачають багато своїх солдатів і техніки. Станом на 15 травня 2024 року українські захисники ліквідували вже 486 940 окупантів.

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ у середу, 15 травня.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.05.24 орієнтовно склали 486 940. Українські захисники впевнено наближають цю цифру до пів мільйона росіян, які вже ніколи не зможуть воювати в Україні чи деінде.

Інфографіка Генштабу ЗСУ

Крім того, бійці ЗСУ нищать і російську техніку, а саме станом на сьогоднішній ранок українським воїнам вдалось ліквідувати:

танків — 7 510 (+14) одиниць

бойових броньованих машин — 14 508 (+48) одиниць

артилерійських систем — 12 538 (+23) одиниці

РСЗВ — 1 070 (+0) одиниць

засоби ППО — 798 (+0) одиниць

літаків — 351 (+0) одиниць

гелікоптерів — 325 (+0) одиниць

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10 015 (+30) одиниць

крилаті ракети — 2 199 (+2) одиниць

кораблі /катери — 26 (+0) одиниць

підводні човни — 1 (+0) одиниця

автомобільної техніки та автоцистерн — 16 955 (+48) одиниць

спеціальна техніка — 2 061 (+7) одиниця

Нагадаємо, раніше у у ГУР із перехоплення дізнались, що командири російських військ погрожують своїм солдатам розстрілом, якщо ті відмовляться наступати у напрямку Харкова.

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що наразі ситуація у Харківській області наближається ледь не до критичної.