Командування армії Росії погрожує солдатам за відмову іти в наступ

Російські військові. Фото: Flickr

Командири російських військ погрожують своїм солдатам розстрілом, якщо ті відмовляться наступати у напрямку Харкова. Вони попередили окупантів, що будь-які спроби дезертувати та повернутися до Росії будуть припинені стрільбою з боку загороджувальних загонів.

Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки, опублікувавши відповідне перехоплення розмови в Telegram, 14 травня.

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Перехоплення ГУР

Українські розвідники змогли перехопити розмову російських військових з Харківського напрямку. У цій розмові обговорювалася відмова військових йти в наступ та загрози від російського командування.

З перехопленої розмови стало відомо, що військовим загрожують за ігнорування наказів вищого керівництва про атаку. Крім того, командування російських військ заблокувало можливості відступу для своїх солдатів, розмістивши загороджувальні загони, які мають наказ стріляти у разі спроби втечі.

Нагадаємо, окупанти у розмовах з рідними, які перехопило ГУР, радяться, як краще втекти зі служби.

Також ми писали, що на в'їзді до окупованого Сєвєродонецька окупанти ставлять чоловіків на військовий облік.

10 травня війська Росії розпочали наступ на півночі Харківської області. Окупанти захопили декілька сіл у "сірій зоні". Зараз ведуться бої за прикордонне місто Вовчанськ.