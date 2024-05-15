Потери россиян за 15 мая

Приближаемся к полумиллиону ликвидированных россиян — Генштаб рассказал о новых потерях врага
Российские войска на украинской земле теряют много своих солдат и техники. По состоянию на 15 мая 2024 года украинские защитники ликвидировали уже 486 940 окупантов.
Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ в среду, 15 мая.
Потери армии РФ в Украине
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.05.24 ориентировочно составили 486 940. Украинские защитники уверенно приближают эту цифру к полумиллиону россиян, которые уже никогда не смогут воевать в Украине или где-либо еще.
Кроме того, бойцы ВСУ уничтожают и российскую технику, а именно по состоянию на сегодняшний день украинским воинам удалось ликвидировать:
- танков — 7 510 (+14) единиц
- боевых бронированных машин — 14 508 (+48) единиц
- артиллерийских систем — 12 538 (+23) единиц
- РСЗО — 1 070 (+0) единиц
- средства ПВО — 798 (+0) единиц
- самолетов — 351 (+0) единица
- вертолетов — 325 (+0) единиц
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 10 015 (+30) единиц
- крылатые ракеты — 2 199 (+2) единиц
- корабли /катера — 26 (+0) единиц
- подлодки — 1 (+0) единиц
- автомобильной техники и автоцистерн — 16 955 (+48) единиц
- специальная техника — 2 061 (+7) единица
Напомним, ранее в ГУР из перехвата узнали, что командиры российских войск угрожают своим солдатам расстрелом, если те откажутся наступать в направлении Харькова.
Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что ситуация в Харьковской области приближается чуть ли не к критической.
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