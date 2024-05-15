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Приближаемся к полумиллиону ликвидированных россиян — Генштаб рассказал о новых потерях врага

15 мая 2024 09:03
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Потери россиян за 15 мая
Украинский танк. Фото: CNN
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Российские войска на украинской земле теряют много своих солдат и техники. По состоянию на 15 мая 2024 года украинские защитники ликвидировали уже 486 940 окупантов.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ в среду, 15 мая.

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Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.05.24 ориентировочно составили 486 940. Украинские защитники уверенно приближают эту цифру к полумиллиону россиян, которые уже никогда не смогут воевать в Украине или где-либо еще.

Генштаб ВСУ
Инфографика Генштаба ВСУ

Кроме того, бойцы ВСУ уничтожают и российскую технику, а именно по состоянию на сегодняшний день украинским воинам удалось ликвидировать:

  • танков — 7 510 (+14) единиц
  • боевых бронированных машин — 14 508 (+48) единиц
  • артиллерийских систем — 12 538 (+23) единиц
  • РСЗО — 1 070 (+0) единиц
  • средства ПВО — 798 (+0) единиц
  • самолетов — 351 (+0) единица
  • вертолетов — 325 (+0) единиц
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 10 015 (+30) единиц
  • крылатые ракеты — 2 199 (+2) единиц
  • корабли /катера —  26 (+0) единиц
  • подлодки — 1 (+0) единиц
  • автомобильной техники и автоцистерн — 16 955 (+48) единиц
  • специальная техника — 2 061 (+7) единица

Напомним, ранее в ГУР из перехвата узнали, что командиры российских войск угрожают своим солдатам расстрелом, если те откажутся наступать в направлении Харькова.

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что ситуация в Харьковской области приближается чуть ли не к критической.

ВСУ
россияне
армия
боевики
война в Украине
потери оккупантов

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