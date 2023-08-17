Начальник Генштабу Словаччини відвідав воїнів ЗСУ на Таврійському напрямку
Начальник Генштабу Збройних сил Словаччини, генерал Даніел Змеко відвідав оперативно-стратегічне угруповання військ "Таврія". Ця країна надає суттєву підтримку нашій державі у війні проти РФ.
Про це повідомила пресслужба Об'єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку.
Ефективність словацького озброєння
"Під час зустрічі із захисниками та захисницями зі складу Сил оборони України, українська сторона подякувала Словаччині за надану матеріально-технічну допомогу Збройним Силам України", — зазначили у повідомленні.
Крім того, українці відзначили ефективність бойового застосування зброї, яке надала Словацька Республіка.
Зустріч із Залужним
Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний теж зустрівся з генералом Даніелем Змеко. Минулого тижня він приїхав з візитом до нашої країни.
Нагадаємо, Україна та Словаччина підписали контракт про виробництво САУ Zuzana 2. Зеленський підкреслив, що країни досягли такого рівня співпраці, який зміцнює обидві держави.