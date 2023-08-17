Начальник Генштабу Словаччини відвідав воїнів ЗСУ на Таврійському напрямку

Начальник Генштабу Збройних сил Словаччини, генерал Даніел Змеко. Фото: Об'єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку

Начальник Генштабу Збройних сил Словаччини, генерал Даніел Змеко відвідав оперативно-стратегічне угруповання військ "Таврія". Ця країна надає суттєву підтримку нашій державі у війні проти РФ.

Про це повідомила пресслужба Об'єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку.

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Ефективність словацького озброєння

"Під час зустрічі із захисниками та захисницями зі складу Сил оборони України, українська сторона подякувала Словаччині за надану матеріально-технічну допомогу Збройним Силам України", — зазначили у повідомленні.

Даніел Змеко на Таврійському напрямку. Фото: Об'єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку

Даніел Змеко на Таврійському напрямку. Фото: Об'єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку

Крім того, українці відзначили ефективність бойового застосування зброї, яке надала Словацька Республіка.

Даніел Змеко на Таврійському напрямку. Фото: Об'єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку

Даніел Змеко на Таврійському напрямку. Фото: Об'єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку

Зустріч із Залужним

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний теж зустрівся з генералом Даніелем Змеко. Минулого тижня він приїхав з візитом до нашої країни.

Нагадаємо, Україна та Словаччина підписали контракт про виробництво САУ Zuzana 2. Зеленський підкреслив, що країни досягли такого рівня співпраці, який зміцнює обидві держави.