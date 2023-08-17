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Начальник Генштабу Словаччини відвідав воїнів ЗСУ на Таврійському напрямку

17 серпня 2023 17:54
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Начальник Генштабу Словаччини відвідав воїнів ЗСУ на Таврійському напрямку
Начальник Генштабу Збройних сил Словаччини, генерал Даніел Змеко. Фото: Об'єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Начальник Генштабу Збройних сил Словаччини, генерал Даніел Змеко відвідав оперативно-стратегічне угруповання військ "Таврія". Ця країна надає суттєву підтримку нашій державі у війні проти РФ. 

Про це повідомила пресслужба Об'єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку.

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"Під час зустрічі із захисниками та захисницями зі складу Сил оборони України, українська сторона подякувала Словаччині за надану матеріально-технічну допомогу Збройним Силам України", — зазначили у повідомленні.

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Даніел Змеко на Таврійському напрямку. Фото: Об'єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку
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Даніел Змеко на Таврійському напрямку. Фото: Об'єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку

Крім того, українці відзначили ефективність бойового застосування зброї, яке надала Словацька Республіка. 

Возможно, это изображение 2 человека
Даніел Змеко на Таврійському напрямку. Фото: Об'єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку
Возможно, это изображение 3 человека
Даніел Змеко на Таврійському напрямку. Фото: Об'єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку

Зустріч із Залужним

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний теж зустрівся з генералом Даніелем Змеко. Минулого тижня він приїхав з візитом до нашої країни.

Нагадаємо, Україна та Словаччина підписали контракт про виробництво САУ Zuzana 2. Зеленський підкреслив, що країни досягли такого рівня співпраці, який зміцнює обидві держави. 

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