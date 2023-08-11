Залужний разом із начальником Генштабу ЗС Словаччини оцінили український контрнаступ

Залужний разом із начальником Генштабу ЗС Словаччини оцінив український контрнаступ
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрівся з начальником Генерального штабу Збройних Сил Словаччини генералом Даніелем Змеко. Цього тижня він приїхав з візитом до нашої країни.
Про це український генерал повідомив у своїх соцмережах.
Про що говорили генерали
"Провели конструктивну зустріч, попрацювали на одному із пунктів управління. Ознайомив колегу з обстановкою на фронті, перебігом наших оборонних та наступальних операцій, розповів про дії противника", — зазначив Залужний.
Крім того, військові обговорили потреби ЗСУ щодо озброєння, боєприпасів та засобів ППО.
Навчання на винищувачах F-16
Також вони зауважили на необхідності навчання пілотів України на винищувачах F-16.
"Подякував словацьким колегам за цей візит і підтримку України у боротьбі з російською агресією", — додав головнокомандувач ЗСУ.
Нагадаємо, раніше Валерій Залужний показав успішну роботу танкістів ЗСУ. В районі Авдіївки, зокрема, працюють танкісти 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха.