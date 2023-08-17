Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Начальник Генштаба Словакии посетил воинов ВСУ на Таврическом направлении arrow

Начальник Генштаба Словакии посетил воинов ВСУ на Таврическом направлении

17 августа 2023 17:54
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Начальник Генштаба Словакии посетил воинов ВСУ на Таврийском направлении
Начальник Генштаба Вооруженных сил Словакии, генерал Даниэл Змеко. Фото: Объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Начальник Генштаба Вооруженных сил Словакии генерал Даниэл Змеко посетил оперативно-стратегическую группировку войск "Таврия". Эта страна оказывает существенную поддержку нашему государству в войне против РФ.

Об этом сообщила пресс-служба Объединенного прессцентра Сил обороны таврийского направления.

Читайте также:

Эффективность словацкого вооружения

"Во время встречи с защитниками и защитницами из состава Сил обороны Украины, украинская сторона поблагодарила Словакию за предоставленную материально-техническую помощь Вооруженным Силам Украины", — отметили в сообщении.

Возможно, это изображение 4 человека
Даниэл Змеко на Таврическом направлении. Фото: Объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления
Возможно, это изображение 3 человека
Даниэл Змеко на Таврическом направлении. Фото: Объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления

Кроме того, украинцы отметили эффективность боевого применения оружия, предоставленного Словацкой Республикой.

Возможно, это изображение 2 человека
Даниэл Змеко на Таврическом направлении. Фото: Объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления
Возможно, это изображение 3 человека
Даниэл Змеко на Таврическом направлении. Фото: Объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления

Встреча с Залужным

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный тоже встретился с генералом Даниэлем Змеко. На прошлой неделе он приехал с визитом в нашу страну.

Напомним, Украина и Словакия подписали контракт о производстве САУ Zuzana 2. Зеленский подчеркнул, что страны достигли такого уровня сотрудничества, который укрепляет оба государства.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

None

Бывшие республики СССР против России: как помогают Украине

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз