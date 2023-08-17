Начальник Генштаба Словакии посетил воинов ВСУ на Таврийском направлении

Начальник Генштаба Словакии посетил воинов ВСУ на Таврическом направлении
Начальник Генштаба Вооруженных сил Словакии генерал Даниэл Змеко посетил оперативно-стратегическую группировку войск "Таврия". Эта страна оказывает существенную поддержку нашему государству в войне против РФ.
Об этом сообщила пресс-служба Объединенного прессцентра Сил обороны таврийского направления.
Эффективность словацкого вооружения
"Во время встречи с защитниками и защитницами из состава Сил обороны Украины, украинская сторона поблагодарила Словакию за предоставленную материально-техническую помощь Вооруженным Силам Украины", — отметили в сообщении.
Кроме того, украинцы отметили эффективность боевого применения оружия, предоставленного Словацкой Республикой.
Встреча с Залужным
Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный тоже встретился с генералом Даниэлем Змеко. На прошлой неделе он приехал с визитом в нашу страну.
Напомним, Украина и Словакия подписали контракт о производстве САУ Zuzana 2. Зеленский подчеркнул, что страны достигли такого уровня сотрудничества, который укрепляет оба государства.