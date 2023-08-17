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Тарнавський розповів про успіхи ЗСУ на Таврійському напрямку

17 серпня 2023 00:46
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Тарнавський розповів про успіхи ЗСУ на Таврійському напрямку
Бійці ЗСУ під час виконання бойового завдання. Фото: Генштаб ЗСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів про успіхи Сил оборони України на Таврійському напрямку. За його словами, ЗСУ ліквідували 265 окупантів та знищили 15 одиниць техніки.

Про це він повідомив у Telegram.

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Успіхи ЗСУ на Таврійському напрямку

Зазначається, що за добу артилерійські підрозділи ЗСУ здійснили 1393 вогневих завдання.

"За останню добу втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими склали 265 осіб (загиблі — 95, поранені — 159, полонені — 11)", — йдеться в повідомленні.

Також Тарнавський зазначив, що українські бійці ліквідували 15 одиниць військової техніки ворога, серед яких:

  • 3 танки,
  • 4 артилерійських систем та мінометів,
  • 1 ПТРК,
  • 1 СПГ,
  • 6 одиниць автомобільної техніки.

Нагадаємо, командування ЗСУ перекинуло в район Роботиного на півдні Запорізької області 82 десантно-штурмову бригаду, укомплектовану західною військовою технікою та зброєю. Це останній потужний резерв для прориву російської оборони на півдні.

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