"Начебто наступ, а довбають по нам": аудіоперехоплення ГУР

Російські окупанти

Російський військовослужбовець розкрив інформацію про втрати у своєму підрозділі та відсутність необхідної техніки, а також розповів про успішні дії Збройних Сил України. У своїй розповіді він згадав, що їхній командир відправив 120 солдатів на розвідку до села, яке, на їхню думку, було порожнім.

Про це свідчить розмова російського солдата, яку перехопила розвідка України.

Аудіоперехоплення

Проте, після повернення, вони повідомили про втрати серед своїх побратимів.

Військовий також зазначив, що вони готуються до наступу, але Збройні Сили України завдають точних ударів по позиціях окупантів, що ускладнює їхні дії. Він також згадав про плани ракетної атаки на 24 лютого та можливі атаки на Київ, але потім зрозумів, що ці плани були скасовані.

Крім того, військовий поділився нагодою, коли їхній Т-90 був атакований дронами, які скинули на нього гранату, і вежа танка відлетіла на 20 метрів. Він також зауважив, що їх підрозділ отримує застарілу техніку, тоді як Збройні Сили України мають новітні системи HIMARS, які набагато ефективніші.

"Рядом с нами стоял Т-90 замаскированный. Подлетел дрон, три дрона, сбросили на него гранату на танк. Тогда башня у него и улетела, метров на 20. Говорят в Т-90 броня не пробивающаяся. Ага, на куски разлетелось", — додав окупант.

Також військовий додав, що їм передають стару техніку, а у ЗСУ мають новітні системи HIMARS, які працюють у рази ефективніше.

Нагадаємо, що російські загарбники хочуть звільнитися з лав окупаційної армії. Однак через закон "Про проведення мобілізації в росії" це неможливо.