Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow "Начебто наступ, а довбають по нам": аудіоперехоплення ГУР arrow

"Начебто наступ, а довбають по нам": аудіоперехоплення ГУР

24 лютого 2023 21:13
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Російські окупанти
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Російський військовослужбовець розкрив інформацію про втрати у своєму підрозділі та відсутність необхідної техніки, а також розповів про успішні дії Збройних Сил України. У своїй розповіді він згадав, що їхній командир відправив 120 солдатів на розвідку до села, яке, на їхню думку, було порожнім.

Про це свідчить розмова російського солдата, яку перехопила розвідка України.

Читайте також:

Аудіоперехоплення

Проте, після повернення, вони повідомили про втрати серед своїх побратимів.

Військовий також зазначив, що вони готуються до наступу, але Збройні Сили України завдають точних ударів по позиціях окупантів, що ускладнює їхні дії. Він також згадав про плани ракетної атаки на 24 лютого та можливі атаки на Київ, але потім зрозумів, що ці плани були скасовані.

Крім того, військовий поділився нагодою, коли їхній Т-90 був атакований дронами, які скинули на нього гранату, і вежа танка відлетіла на 20 метрів. Він також зауважив, що їх підрозділ отримує застарілу техніку, тоді як Збройні Сили України мають новітні системи HIMARS, які набагато ефективніші.

"Рядом с нами стоял Т-90 замаскированный. Подлетел дрон, три дрона, сбросили на него гранату на танк. Тогда башня у него и улетела, метров на 20. Говорят в Т-90 броня не пробивающаяся. Ага, на куски разлетелось", — додав окупант.

Також військовий додав, що їм передають стару техніку, а у ЗСУ мають новітні системи HIMARS, які працюють у рази ефективніше.

Нагадаємо, що російські загарбники хочуть звільнитися з лав окупаційної армії. Однак через закон "Про проведення мобілізації в росії" це неможливо.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Оновлено

14:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

21:16 Внутрішні біженці заробляють менше середнього по Україні, — дослідження

21:08 Потрібні більш суворі перевірки: у ЄС хочуть посилити заходи безпеки для протидії шпигунам із росії

20:44 Тріумф маразму: російський губернатор заборонив Байдену відвідувати Пензу

20:40 Сніг та дощ: яка погода чекає на українців завтра

20:34 Війна зумовлює скорочення доходів українців, — дослідження

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:30 В Одесі за рік народилось сім тисяч дітей: які найпопулярніші імена обрали батьки

20:27 Представив партнерам наші пріоритети: Зеленський взяв участь у зустрічі G7

20:14 Через війну росіяни в ізоляції: звернення Албанії в ООН до річниці вторгнення рф в Україну

20:13 Російська армія готується до ракетного удару, загроза залишається неминучою, — експерт

20:05 Ситуація на ринку праці України залишається напруженою, — дослідження

Ексклюзив

19:30 "Вони нам не брати": яким був рік війни для одеситів

Новина з відео

19:02 Дружина зірки "Кварталу 95" Кошового опублікувала відео з архівними кадрами перших днів війни

Ексклюзив

18:00 Білорусь може виготовляти "Шахеди" для росіян: воєнний експерт Андрій Савченко

Новина з відео

17:39 "Моє життя стало кращим": Шакіра випустила вже третю пісню про розставання з Піке

Новина з відео

17:12 Джулія Робертс, Барбра Стрейзанд, Метт Деймон та інші знаменитості звернулись до українців

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

16:42 Лобода презентувала патріотичний кліп, в якому влаштувала танці у костюмах з музею

Новина з відео

16:17 Несподіване тріо: Полякова, Трінчер та Позитив презентували спільну пісню "Шлях до перемоги"

Новина з відео

16:00 Зернова ініціатива: обсяг експорту в порівнянні з минулим тижнем зменшився вдвічі

Новина з відео

15:36 На Одещині затримали "смотрящих" кримінального авторитета  "Лавасогли-Батумського"

Новина з відео

14:50 Під прицілом російських снайперів: Дмитро Комаров побував на кордоні України з рф

Ексклюзив

18:00 Білорусь може виготовляти "Шахеди" для росіян: воєнний експерт Андрій Савченко

Рік великої війни

12:00 Брехали, брешуть і брехатимуть: як росія намагалася переконати світ у тому, що не нападе на Україну

Рік великої війни

11:49 Герої не вмирають: в Одесі вшанували пам’ять захисників України

09:03 ООН підтримала Україну в річницю початку війни: хто опинився у "таборі росії" і що означає цей документ

Рік великої війни

08:20 Як бізнес в Україні пережив перший рік війни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Рік великої війни

07:23 Як змінилося ставлення до Усика та Ломаченка за рік війни

Рік великої війни

07:15 Знаменитості, які захищають Україну в лавах ЗСУ від окупантів

Рік великої війни

06:31 З кров'ю, втратами, але зі здобутками: Україна вже рік захищається від терористичної росії

Рік великої війни

06:00 Нова війна за старими правилами: як за рік змінилися дві армії

Рік великої війни

18:20 "Війна в Україні створила потужну армію і президента. Можливо, занадто потужного Зеленського. Але це добре", — Олександр Мотиль

Актуальне по темі

None 24 Лютий 20:50

Внутрішні біженці заробляють менше середнього по Україні, — дослідження

None 24 Лютий 21:15

Потрібні більш суворі перевірки: у ЄС хочуть посилити заходи безпеки для протидії шпигунам із росії

None 24 Лютий 20:44

Тріумф маразму: російський губернатор заборонив Байдену відвідувати Пензу

None 24 Лютий 21:13

Сніг та дощ: яка погода чекає на українців завтра

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB