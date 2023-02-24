"Вроде наступление, а долбят по нам": аудиоперехват ГУР

Российские оккупанты

Российский военнослужащий раскрыл информацию о потерях в своем подразделении и отсутствии необходимой техники, а также рассказал об успешных действиях Вооруженных сил Украины. В своем рассказе он упомянул, что их командир отправил 120 солдат на разведку в деревню, которая, по их мнению, была пустой.

Об этом свидетельствует разговор российского солдата, который перехватила разведка Украины.

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Однако, по возвращении, они сообщили о потерях в числе своих собратьев.

Военный также отметил, что они готовятся к наступлению, но Вооруженные силы Украины наносят точные удары по позициям оккупантов, что затрудняет их действия. Он также упомянул о планах ракетной атаки на 24 февраля и возможных атаках на Киев, но затем понял, что эти планы были отменены.

Кроме того, военный поделился случаем, когда их Т-90 был атакован дронами, которые сбросили на него гранату, и башня танка отлетела на 20 метров. Он также заметил, что их подразделение получает устаревшую технику, в то время как Вооруженные силы Украины обладают новейшими системами HIMARS, которые гораздо эффективнее.

"Рядом с нами стоял Т-90 замаскированный. Подлетел дрон, три дрона, сбросили на него гранату на танк. Тогда башня у него и улетела, метров на 20. Говорят в Т-90 броня не пробивающаяся. Ага, на куски разлетелось", — добавил оккупант.

Также военный добавил, что им передают старую технику, а в ВСУ имеют новейшие системы HIMARS, которые работает в разы эффективнее.

Напомним, что российские захватчики хотят уволиться из рядов оккупационной армии. Однако из-за закона "О проведении мобилизации в рф" это невозможно.