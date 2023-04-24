Над Азовским морем активизировалась российская авиация: маршруты самолетов оккупационных войск

Российский военный летчик. Фото: росСМИ

Российская авиация увеличила количество вылетов в районе Мариуполя. Россияне обстреливают города Донецкой области и совершают вылеты в направлении Запорожья и Херсона.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

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Российская авиация над Приазовьем

По словам Андрющенко, в последнее время над Мариуполем и Мариупольским районом наблюдается повышенная активность российской авиации.

"Такой высокой активности не наблюдали несколько недель", — подчеркнул советник городского головы.

Вражеские самолеты над Мариуполем

Фото: Telegram-канал Андрющенко

Куда летают вражеские самолеты

Как стало известно, российская авиация сейчас действует по двум основным направлениям.

Во-первых, это мероприятие самолетов в направлении Запорожье-Херсон с возвращением назад.

Во-вторых, с самолетов запускают ракеты в направлении Бахмута, Волновахи и Угледара.

Российская авиация в небе Приазовье

Фото: Telegram-канал Андрющенко

"Не пренебрегайте воздушными тревогами, в частности, Запорожская и Днепропетровская области", — подчеркнул Андрющенко.

Напомним, что в апреле оккупанты в Мариуполе занялись укреплением захваченных территорий.