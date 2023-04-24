Над Азовским морем активизировалась российская авиация: маршруты самолетов оккупационных войск
Российская авиация увеличила количество вылетов в районе Мариуполя. Россияне обстреливают города Донецкой области и совершают вылеты в направлении Запорожья и Херсона.
Об этом сообщил на своем Telegram-канале советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
Российская авиация над Приазовьем
По словам Андрющенко, в последнее время над Мариуполем и Мариупольским районом наблюдается повышенная активность российской авиации.
"Такой высокой активности не наблюдали несколько недель", — подчеркнул советник городского головы.
Куда летают вражеские самолеты
Как стало известно, российская авиация сейчас действует по двум основным направлениям.
Во-первых, это мероприятие самолетов в направлении Запорожье-Херсон с возвращением назад.
Во-вторых, с самолетов запускают ракеты в направлении Бахмута, Волновахи и Угледара.
"Не пренебрегайте воздушными тревогами, в частности, Запорожская и Днепропетровская области", — подчеркнул Андрющенко.
Напомним, что в апреле оккупанты в Мариуполе занялись укреплением захваченных территорий.