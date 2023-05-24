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Надання F-16 для України стане ключовою темою наступного "Рамштайну"

24 травня 2023 08:28
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Надання F-16 для України стане ключовою темою наступного "Рамштайну"
Винищувач F-16. Фото: US Air Force
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Зустріч у форматі "Рамштайн" має відбутись вже цього тижня. Саміт буде присвячений обговоренню передачі винищувачів F-16, наданню Україні боєприпасів та загалом посиленню української ППО.

Про це заявив речник Пентагону Патрік Райдер, передає "Укрінформ".

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У відомстві повідомили, що під час майбутнього "Рамштайну" обговорять передачу F-16 Україні.

"У цій контактній групі, як і на інших, усе розпочнеться з того, що Україна надасть огляд поточної ситуації з безпекою в країні й розповість про свої найнагальніші потреби. Тому я очікую, що наземна протиповітряна оборона й надалі залишатиметься пріоритетною темою обговорення, так само як і боєприпаси для забезпечення, знову ж таки, їхньої здатності вести бойові дії. А потім буде також дискусія про підготовку F-16", — сказав Райдер.

Він також додав, що навчання українських пілотів пройдуть поза межами України, а саме — на злітмайданчиках Європи.

"Стосовно більш детальної інформації і того, коли ці навчання розпочнуться, як ці літаки будуть надані й хто їх надасть, я не можу сказати", — додав речник Пентагону.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у США назвали терміни поставки F-16 в Україну. У військово-повітряних силах США заявили, що на поставку винищувачів F-16 знадобиться "у кращому випадку кілька місяців". Це сталось після того, як президент США Джо Байден підтримав спільне навчання українських пілотів.

Також ми розповідали, що українські військові планують отримати значну кількість винищувачів F-16 у найближчому майбутньому. Передбачається, що ці літаки будуть передані різним підрозділам Збройних сил України.

Додамо, США та їхні союзники планують передати Україні винищувачі F-16. Коли саме це відбудеться, остаточно не повідомляється. Відомо, що найближчими місяцями буде з'ясовано, хто саме, коли і скільки надасть літаків.

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