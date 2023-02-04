У Бахмуті 2 лютого загинув волонтер зі США Піт Рід

Волонтер Піт Рід

У четвер, 2 лютого, у Бахмуті під час надання допомоги мирним жителям загинув волонтер зі США Піт Рід. Рід, ветеран морської піхоти США, був зарахований до списку "загиблих під час надання допомоги" під час місії з іншою організацією.

Про це повідомляє CNN з посиланням на групу з надання гуманітарної допомоги Global Response Medicine (GRM).

Що відомо про трагедію

"Вчора в Бахмуті в Україні загинув засновник GRM Піт Рід. Піт був основою GRM, обіймаючи посаду голови правління протягом чотирьох років. У січні Піт відійшов від GRM, щоб працювати з Global Outreach Doctors у їхній місії в Україні, і був убитий під час надання допомоги", — йдеться у дописі групи в Instagram.

Також зазначається, що це "суворе нагадування про небезпеку, з якою стикаються рятувальники та працівники гуманітарних організацій в зонах конфліктів, коли вони надають допомогу громадянам, що опинилися під перехресним вогнем".

"Піт Рід, медик-волонтер, загинув вчора під час обстрілу в Бахмуті в Україні, намагаючись евакуювати цивільних. Один з найбільш самовідданих людей, яких я коли-небудь зустрічав. Спочивай з миром, брате", — написав фотограф-документаліст Ченгіз Яр у Твіттер.

Pete Reed, a volunteer medic, was killed by shelling in Bakhmut, Ukraine yesterday while trying to evacuate civilians. One of the most selfless people I've ever met. Rest in peace, brother. pic.twitter.com/sjcvDrG2SI — Cengiz (@CengizYar) February 3, 2023

Речник Державного департаменту США підтвердив журналістам "нещодавню смерть громадянина США в Україні": "Ми підтримуємо зв'язок з родиною і надаємо всю можливу консульську допомогу".

Нагадаємо, нещодавно під Соледаром виявили тіло одного з британських волонтерів. Раніше Ендрю Бегшоу та Крістофер Перрі вважалися зниклими безвісти.

29 січня у Трапезній церкві на території Софії Київської відбулася церемонія прощання з британським волонтером Ендрю Бегшоу, який загинув на війні в Україні.