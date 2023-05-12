Найдешевше, що є в РФ — людське життя, — Залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: Міноборони України

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів про долю російських солдатів. На його думку, найдешевше, що має РФ — людське життя.

Про це Залужний розповів в інтерв'ю Дмитру Комарову.

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За словами Головнокомандувача, роботи ще багато, і потрібно пройти великий шлях. При цьому він уточнив, що війну розпочинають кадрові військові, а закінчують вчителі, інженери, бухгалтера.

"Це особливість кожної війни", — сказав він.

Залужний пообіцяв, що перемога буде за Україною, але зараз усе тримається на плечах простих людей і всі перемоги досягли життя українців.

Нагадаємо, що росіяни поширюють фейкову інформацію про нібито ліквідацію українських командувачів. Йдеться про головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, командувача східного угрупування військ Олександра Сирського і командувача Сил територіальної оборони ЗСУ Ігоря Танцура.

Також ми писали, що керівники силових відомств, керівники військових структур звернулися до голови Верховної Ради через зміни у виплатах для військовослужбовців та поліцейських. Автори заяви пророкують Україні фатальні наслідки, якщо не змінити цю систему негайно.