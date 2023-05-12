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Самое дешевое, что есть в РФ — человеческая жизнь, — Залужный

12 мая 2023 22:30
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Залужный рассказал про судьбу российских оккупантов в Украине
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: Минобороны Украины
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал про судьбу российских солдат. По его мнению, самое дешевое, что есть у РФ  — человеческая жизнь.

Об этом Залужный рассказал в интервью Дмитрию Комарову.

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По словам Главнокомандующего, работы еще много и нужно пройти большой путь. При этом он уточнил, что войну начинают кадровые военные, а заканчивают учителя, инженеры, бухгалтера. 

"Это особенность каждой войны", — сказал он.

Залужный пообещал, что победа будет за Украиной, но сейчас все держится на плечах простых людей и все победы были достигнуты жизнями украинцев.

Напомним, что россияне распространяют фейковую информацию о якобы ликвидации украинских командующих. Речь идет о главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном, командующем восточной группировкой войск Александре Сырском и командующем Силами территориальной обороны ВСУ Игоре Танцуре.

Также мы писали, что руководители силовых ведомств, руководители военных структур обратились к главе Верховной Рады из-за изменений в выплатах для военнослужащих и полицейских. Авторы заявления прочат Украине фатальные последствия, если не изменить эту систему немедленно.

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