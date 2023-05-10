РФ запустила фейк о гибели украинских командиров: какова цель врага
Россияне распространяют фейковую информацию о якобы ликвидации украинских командующих. Речь идет о главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном, командующем восточной группировкой войск Александре Сырском и командующем Силами территориальной обороны ВСУ Игоре Танцуре.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
Очередной российский фейк
Маляр заявила, что все украинские командиры живы.
По ее словам, такие сообщения преследуют несколько целей:
- психологическое влияние на самого человека;
- деморализация украинских войск;
- кратковременный хайп на теме для поднятия духа собственного войска.
"Это лишь незначительный публичный эпизод, из которого вы можете понять, в каких условиях воюет наше командование", — подчеркнула Маляр.
Напомним, российская пропаганда под именем французских аниматоров распространяет по сети третью серию провокационного мультсериала Ukraine Inc. о Владимире Зеленском. Там его изобразили "фюрером, который отправляет свой народ в мясорубку".
Также мы писали, что в мировых СМИ и в соцсетях появились новые фейки и манипуляции о войне в Украине. Так, пророссийского блогера назвали жертвой "украинских нацистов", а пропавших детей якобы видели у западных педофилов.
Добавим, что недавно Центр противодействия дезинформации опровергал российский фейк о попадании украинской ракеты в дом на Киевщине.