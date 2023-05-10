РФ запустила фейк о гибели украинских командиров: какова цель врага

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Фото: facebook/ganna maliar

Россияне распространяют фейковую информацию о якобы ликвидации украинских командующих. Речь идет о главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном, командующем восточной группировкой войск Александре Сырском и командующем Силами территориальной обороны ВСУ Игоре Танцуре.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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Маляр заявила, что все украинские командиры живы.

По ее словам, такие сообщения преследуют несколько целей:

психологическое влияние на самого человека;

деморализация украинских войск;

кратковременный хайп на теме для поднятия духа собственного войска.

"Это лишь незначительный публичный эпизод, из которого вы можете понять, в каких условиях воюет наше командование", — подчеркнула Маляр.

Напомним, российская пропаганда под именем французских аниматоров распространяет по сети третью серию провокационного мультсериала Ukraine Inc. о Владимире Зеленском. Там его изобразили "фюрером, который отправляет свой народ в мясорубку".

Также мы писали, что в мировых СМИ и в соцсетях появились новые фейки и манипуляции о войне в Украине. Так, пророссийского блогера назвали жертвой "украинских нацистов", а пропавших детей якобы видели у западных педофилов.

Добавим, что недавно Центр противодействия дезинформации опровергал российский фейк о попадании украинской ракеты в дом на Киевщине.