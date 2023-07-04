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Наєв анонсував серйозне посилення північного кордону

4 липня 2023 18:23
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Наєв анонсував серйозне посилення північного кордону
Командувач об'єднаними силами генерал-лейтенант Сергій Наєв. Фото: скріншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Командувач об'єднаних військових сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив про значне посилення захисту північного кордону країни. У такий спосіб військові готуються до наступу російських військ.

Про це Наєв сказав у відеозверненні.

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"У зв'язку з останніми подіями навколо Запорізької атомної станції було ухвалено рішення про посилення північного кордону нашої держави як особовим складом, так і бойовою технікою", — уточнив Наєв.

Він додав, що українська військова команда працює над посиленням оборони на цьому напрямі з того моменту, як противника було відбито з півночі. Там активно ведуться роботи зі спорудження протитанкових перешкод, встановлення мінних полів та зміцнення всієї оборонної лінії.

"Наша розвідка працює досить ефективно. Ми добре вивчили ворога і чітко володіємо ситуацією за його планами. Наші воїни пройшли бойову згоду і готові знищити будь-кого, хто посягає на нашу територію", — наголосив він.

Нагадаємо, що 30 червня Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки. Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та командувачу Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенанту Сергію Наєву наказали посилити північний напрямок.

Крім того, після військового перевороту, що трапився вчора в Росії, поширюється інформація про те, що ПВК "Вагнер" може піти в наступ на Україну з території Білорусі. Однак у ЗСУ запевняють, що ситуація на півночі залишається стабільною та контрольованою.

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