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Залужному и Наеву приказали усилить защиту северного направления, — Зеленский

30 июня 2023 15:02
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Залужному и Наеву приказали усилить защиту северного направления, — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 30 июня, Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки. Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и командующему Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенанту Сергею Наеву приказали усилить северное направление.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

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Глава государства рассказал, что были заслушаны доклады командующих Залужного, Сырского, Тарнавского, Наева. Они обсудили ситуацию на фронте и усиление операций дополнительными артсистемами и снарядами.

К тому же был отдельный доклад ГУР, СВР, СБУ и ГПСУ по ситуации в Беларуси.

"Решением Ставки — Главкому Залужному и командующему "Севера" Наеву — выполнить комплекс мероприятий по усилению этого направления", — говорится в сообщении.

Зеленский
Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский не поедет на саммит НАТО, если на нем Украину не пригласят в Альянс. В частности, речь идет только о первом этапе вступления.

Также мы писали, что Владимир Зеленский подписал закон №9342. Он предусматривает отпуск и доплату для военных.

Добавим, в среду вечером, 28 июня, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главным мастер-сержантом 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Валерием Маркусом. Военный также подарил главе государства особые шевроны.

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