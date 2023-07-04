Наев анонсировал серьезное усиление северной границы

Командующий объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев. Фото: скриншот

Командующий объединенными военными силами Украины генерал-лейтенант Сергей Наев заявил о значительном усилении защиты северной границы страны. Таким образом военные готовятся к наступлению российских войск.

Об этом Наев сказал в видеообращении.

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Укрепление северной границы Украины

"В связи с последними событиями вокруг Запорожской атомной станции было принято решение об усилении северной границы нашего государства как личным составом, так и боевой техникой", — уточнил Наев.

Он добавил, что украинская военная команда работает над усилением обороны на этом направлении с того момента, как противник был отбит с севера. Там активно ведутся работы по сооружению противотанковых препятствий, установке минных полей и укреплению всей оборонительной линии.

"Наша разведка работает достаточно эффективно. Мы хорошо изучили врага и четко владеем ситуацией по его планам. Наши воины прошли боевое согласие и готовы уничтожить любого, кто посягает на нашу территорию", — подчеркнул он.

Напомним, что 30 июня, Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки. Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и командующему Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенанту Сергею Наеву приказали усилить северное направление.

Кроме того, после случившегося вчера в России военного переворота распространяется информация о том, что ЧВК "Вагнер" может пойти в наступление на Украину с территории Беларуси. Однако в ВСУ уверяют, что ситуация на севере остается стабильной и контролируемой.