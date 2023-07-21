Наєв про ситуацію на північному кордоні: фіксується проникнення ворожих ДРГ

Заступник начальника Генштабу ЗСУ Сергій Наєв. Фото: скриншот з відео Сергія Наєва.

Війська РФ не полишають спроб дізнатись про слабкі місця української оборони на Чернігівському та Сумському напрямках. На рубежі з Білоруссю фіксують проникнення диверсійно-розвідувальних груп.

Про це повідомив заступник начальника Генштабу ЗСУ Сергій Наєв.

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На Чернігівському та Сумському напрямках захисники посилюють оборонні спроможності, співпрацюючи з головами ОВА щодо збільшення кількості невибухових інженерних загороджень, а також встановлення додаткових камер спостереження.

Заступник начальника Генштабу ЗСУ Сергій Наєв зустрівся з представниками прикордонного загону. На робочій зустрічі перевірили готовність засобів реагування до спроб окупантів вдертися до України. За словами Сергія Наєва, вагнерівців у Білорусі наразі недостатньо для спроби повноцінного вторгнення.

"Зараз їх декілька тисяч. Їх недостатньо для того, щоб провести якісь наступальні дії навіть локального характеру. Але що стосується диверсійно-розвідувальних груп — загроза існує. тож ми робимо все для того, щоб вона ніколи не була успішною", — зазначив він.

Водночас Наєв запевнив, що у разі спроби перетину будь-якої ділянки державного кордону ворог успіху не матиме. Якщо ж рівень загрози зростатиме, Генеральним Штабом ЗСУ посилить війська.

Нагадаємо, стало відомо, що у Білорусі можуть відкрити ще одну базу ПВК "Вагнер".