Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Наєв про ситуацію на північному кордоні: фіксується проникнення ворожих ДРГ arrow

Наєв про ситуацію на північному кордоні: фіксується проникнення ворожих ДРГ

21 липня 2023 10:36
- Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
Наєв про ситуацію на північному кордоні: фіксується проникнення ворожих ДРГ
Заступник начальника Генштабу ЗСУ Сергій Наєв. Фото: скриншот з відео Сергія Наєва.
- Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Війська РФ не полишають спроб дізнатись про слабкі місця української оборони на Чернігівському та Сумському напрямках. На рубежі з Білоруссю фіксують проникнення диверсійно-розвідувальних груп.

Про це повідомив заступник начальника Генштабу ЗСУ Сергій Наєв.

Читайте також:

Російські ДРГ намагаються проникнути через білорусько-український кордон

На Чернігівському та Сумському напрямках захисники посилюють оборонні спроможності, співпрацюючи з головами ОВА щодо збільшення кількості невибухових інженерних загороджень, а також встановлення додаткових камер спостереження.

Заступник начальника Генштабу ЗСУ Сергій Наєв зустрівся з представниками прикордонного загону. На робочій зустрічі перевірили готовність засобів реагування до спроб окупантів вдертися до України. За словами Сергія Наєва, вагнерівців у Білорусі наразі недостатньо для спроби повноцінного вторгнення. 

"Зараз їх декілька тисяч. Їх недостатньо для того, щоб провести якісь наступальні дії навіть локального характеру. Але що стосується диверсійно-розвідувальних груп — загроза існує. тож ми робимо все для того, щоб вона ніколи не була успішною", — зазначив він. 

Водночас Наєв запевнив, що у разі спроби перетину будь-якої ділянки державного кордону ворог успіху не матиме. Якщо ж рівень загрози зростатиме, Генеральним Штабом ЗСУ посилить війська.

Нагадаємо, стало відомо, що у Білорусі можуть відкрити ще одну базу ПВК "Вагнер".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

None

Чим Україна компенсує втрату зернової угоди: п’ять альтернативних сценаріїв

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

09:31 Циганков переїде до Англії: "Жироні" потрібні гроші

Новина з відео

01:53 Кермування напідпитку: як водіїв можуть розвести на штраф

11:21 Зінченко покинув клуб через тренера: в Англії розповіли про трансфер українця

08:38 Мудрик готується до виходу з "Челсі": де він продовжить кар'єру

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз