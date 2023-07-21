Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Наев о ситуации на северной границе: фиксируется проникновение вражеских ДРГ arrow

Наев о ситуации на северной границе: фиксируется проникновение вражеских ДРГ

21 июля 2023 10:36
- Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Наев о ситуации на северной границе: фиксируется проникновение вражеских ДРГ
Заместитель начальника Генштаба ВСУ Сергей Наев. Фото: скриншот из видео Сергея Наева.
- Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Войска РФ не оставляют попыток узнать слабые места украинской обороны на Черниговском и Сумском направлениях. На рубеже с Беларусью фиксируют проникновение диверсионно-разведывательных групп.

Об этом сообщил заместитель начальника Генштаба ВСУ Сергей Наев.

Читайте также:

Российские ДРГ пытаются проникнуть через белорусско-украинскую границу

На Черниговском и Сумском направлениях защитники усиливают оборонные возможности, сотрудничая с председателями ОВА по увеличению количества невзрывных инженерных заграждений, а также установке дополнительных камер наблюдения.

Заместитель начальника Генштаба ВСУ Сергей Наев встретился с представителями пограничного отряда. На рабочей встрече проверили готовность средств реагирования к попыткам оккупантов ворваться в Украину. По словам Сергея Наева, вагнеровцев в Беларуси недостаточно для попытки полноценного вторжения.

"Сейчас их несколько тысяч. Их недостаточно для того, чтобы провести какие-то наступательные действия даже локального характера. Но что касается диверсионно-разведывательных групп — угроза существует. Поэтому мы делаем все для того, чтобы она никогда не была успешной", — отметил он.

В то же время Наев заверил, что в случае попытки пересечения любого участка государственной границы враг успеха не будет. Если уровень угрозы будет расти, Генеральным Штабом ВСУ усилит войска.

Напомним, стало известно, что в Беларуси могут открыть еще одну базу ЧВК "Вагнер".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

None

Чем Украина компенсирует потерю зернового соглашения: пять альтернативных сценариев

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

09:31 Цыганков переедет в Англию: "Жироне" нужны деньги

Новость с видео

01:53 Вождение под хмельком: как автомобилиста могут развести на штраф

11:21 Зинченко ушел из клуба из-за тренера: в Англии рассказали о трансфере украинца

08:38 Мудрик готовится к уходу из "Челси": где он продолжит карьеру

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз