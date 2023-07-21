Наев о ситуации на северной границе: фиксируется проникновение вражеских ДРГ
Войска РФ не оставляют попыток узнать слабые места украинской обороны на Черниговском и Сумском направлениях. На рубеже с Беларусью фиксируют проникновение диверсионно-разведывательных групп.
Об этом сообщил заместитель начальника Генштаба ВСУ Сергей Наев.
Российские ДРГ пытаются проникнуть через белорусско-украинскую границу
На Черниговском и Сумском направлениях защитники усиливают оборонные возможности, сотрудничая с председателями ОВА по увеличению количества невзрывных инженерных заграждений, а также установке дополнительных камер наблюдения.
Заместитель начальника Генштаба ВСУ Сергей Наев встретился с представителями пограничного отряда. На рабочей встрече проверили готовность средств реагирования к попыткам оккупантов ворваться в Украину. По словам Сергея Наева, вагнеровцев в Беларуси недостаточно для попытки полноценного вторжения.
"Сейчас их несколько тысяч. Их недостаточно для того, чтобы провести какие-то наступательные действия даже локального характера. Но что касается диверсионно-разведывательных групп — угроза существует. Поэтому мы делаем все для того, чтобы она никогда не была успешной", — отметил он.
В то же время Наев заверил, что в случае попытки пересечения любого участка государственной границы враг успеха не будет. Если уровень угрозы будет расти, Генеральным Штабом ВСУ усилит войска.
Напомним, стало известно, что в Беларуси могут открыть еще одну базу ЧВК "Вагнер".