Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Наєв розповів, чому до Білорусі прибувають "вагнерівці" arrow

Наєв розповів, чому до Білорусі прибувають "вагнерівці"

22 липня 2023 17:48
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Наєв розповів, чому до Білорусі прибувають "вагнерівці"
Командувач об'єднаних військових сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв. Фото: t.me/KOS_ZSU
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Заходи щодо прибуття бійців ПВК "Вагнер" до Білорусі відбуваються для психологічного тиску на населення України. Окупанти хочуть залякати людей.

Про це повідомив командувач об'єднаних військових сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Читайте також:

"Вагнерівці" у Білорусі 

"Але нас не треба лякати, бо ми знаємо, чим треба займатися й робимо все для того, щоб ворожі розвідувальні диверсійні сили не змогли успішно діяти на території України, зокрема, на Київському напрямку в Чорнобильській зоні", — заявив Наєв.

За його словами, українські військові для попередження дій окупантів виконали такі завдання за останній тиждень:

  • зруйнували п’ять ділянок доріг, які вели до державного кордону з Білоруссю;
  • утворили понад 60 лісових завалів, які заміновано;
  • заклали понад 2,5 тисячі протитанкових мін.
null
Українські військові. Фото: t.me/KOS_ZSU
null
Українські військові. Фото: t.me/KOS_ZSU
null
Українські військові. Фото: t.me/KOS_ZSU

"Наші хлопці дуже вмотивовані та натреновані. Ми все робимо для того, щоб населення України вірило в наші Збройні Сили", — додав Наєв.

null
Допис Наєва. Фото: Скриншот

Нагадаємо, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив про переміщення військ із західного кордону на східний. Це рішення було ухвалено на тлі приїзду "вагнерівців" до Білорусі.

Також ми писали, що війська РФ не полишають спроб дізнатись про слабкі місця української оборони на Чернігівському та Сумському напрямках. На рубежі з Білоруссю фіксують проникнення диверсійно-розвідувальних груп.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

None

Із законопроєкту Зеленського про англійську мову вилучили скандальні норми

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

09:31 Циганков переїде до Англії: "Жироні" потрібні гроші

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз