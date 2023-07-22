Наєв розповів, чому до Білорусі прибувають "вагнерівці"

Командувач об'єднаних військових сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв. Фото: t.me/KOS_ZSU

Заходи щодо прибуття бійців ПВК "Вагнер" до Білорусі відбуваються для психологічного тиску на населення України. Окупанти хочуть залякати людей.

Про це повідомив командувач об'єднаних військових сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

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"Але нас не треба лякати, бо ми знаємо, чим треба займатися й робимо все для того, щоб ворожі розвідувальні диверсійні сили не змогли успішно діяти на території України, зокрема, на Київському напрямку в Чорнобильській зоні", — заявив Наєв.

За його словами, українські військові для попередження дій окупантів виконали такі завдання за останній тиждень:

зруйнували п’ять ділянок доріг, які вели до державного кордону з Білоруссю;

утворили понад 60 лісових завалів, які заміновано;

заклали понад 2,5 тисячі протитанкових мін.

Українські військові. Фото: t.me/KOS_ZSU

Українські військові. Фото: t.me/KOS_ZSU

Українські військові. Фото: t.me/KOS_ZSU

"Наші хлопці дуже вмотивовані та натреновані. Ми все робимо для того, щоб населення України вірило в наші Збройні Сили", — додав Наєв.

Допис Наєва. Фото: Скриншот

Нагадаємо, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив про переміщення військ із західного кордону на східний. Це рішення було ухвалено на тлі приїзду "вагнерівців" до Білорусі.

Також ми писали, що війська РФ не полишають спроб дізнатись про слабкі місця української оборони на Чернігівському та Сумському напрямках. На рубежі з Білоруссю фіксують проникнення диверсійно-розвідувальних груп.