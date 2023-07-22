Наев рассказал, почему в Беларусь прибывают "вагнеровцы"

Командующий объединенными военными силами Украины генерал-лейтенант Сергей Наев. Фото: t.me/KOS_ZSU

Мероприятия по прибытию бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларусь проходят для психологического давления на население Украины. Оккупанты хотят запугать людей.

Об этом сообщил командующий объединенными военными силами Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

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"Но нас не надо пугать, потому что мы знаем, чем надо заниматься и делаем все для того, чтобы вражеские разведывательные диверсионные силы не смогли успешно действовать на территории Украины, в частности, на Киевском направлении в Чернобыльской зоне", — заявил Наев.

По его словам, украинские военные для предупреждения действий оккупантов выполнили такие задачи за последнюю неделю:

разрушили пять участков дорог, ведущих к государственной границе с Беларусью;

создали более 60 лесных завалов, которые заминированы;

заложили более 2,5 тысячи противотанковых мин.

Украинские военные. Фото: t.me/KOS_ZSU

Украинские военные. Фото: t.me/KOS_ZSU

Украинские военные. Фото: t.me/KOS_ZSU

"Наши ребята очень мотивированы и натренированы. Мы все делаем для того, чтобы население Украины верило в наши Вооруженные Силы", — добавил Наев.

Пост Наева. Фото: Скриншот

Напомним, министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил о перемещении войск с западной границы на восточную. Это решение было принято на фоне приезда "вагнеровцев" в Беларусь.

Также мы писали, что войска РФ не оставляют попыток узнать о слабых местах украинской обороны на Черниговском и Сумском направлениях. На рубеже с Беларусью фиксируют проникновение диверсионно-разведывательных групп.