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Наев рассказал, почему в Беларусь прибывают "вагнеровцы"

22 июля 2023 17:48
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Наев рассказал, почему в Беларусь прибывают "вагнеровцы"
Командующий объединенными военными силами Украины генерал-лейтенант Сергей Наев. Фото: t.me/KOS_ZSU
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Мероприятия по прибытию бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларусь проходят для психологического давления на население Украины. Оккупанты хотят запугать людей.

Об этом сообщил командующий объединенными военными силами Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

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"Но нас не надо пугать, потому что мы знаем, чем надо заниматься и делаем все для того, чтобы вражеские разведывательные диверсионные силы не смогли успешно действовать на территории Украины, в частности, на Киевском направлении в Чернобыльской зоне", — заявил Наев.

По его словам, украинские военные для предупреждения действий оккупантов выполнили такие задачи за последнюю неделю:

  • разрушили пять участков дорог, ведущих к государственной границе с Беларусью;
  • создали более 60 лесных завалов, которые заминированы;
  • заложили более 2,5 тысячи противотанковых мин.
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Украинские военные. Фото: t.me/KOS_ZSU
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Украинские военные. Фото: t.me/KOS_ZSU
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Украинские военные. Фото: t.me/KOS_ZSU

"Наши ребята очень мотивированы и натренированы. Мы все делаем для того, чтобы население Украины верило в наши Вооруженные Силы", — добавил Наев.

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Пост Наева. Фото: Скриншот

Напомним, министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил о перемещении войск с западной границы на восточную. Это решение было принято на фоне приезда "вагнеровцев" в Беларусь.

Также мы писали, что войска РФ не оставляют попыток узнать о слабых местах украинской обороны на Черниговском и Сумском направлениях. На рубеже с Беларусью фиксируют проникновение диверсионно-разведывательных групп.

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