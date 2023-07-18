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Наєв розповів, яка ситуація на північному напрямку

18 липня 2023 16:24
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Наєв розповів, яка ситуація на північному напрямку
Сергій Наєв. Фото: Liga.net
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Сили оперативно-стратегічного угрупування військ "Північ" цілком є готовими до того, аби відбивати будь-які загрози з боку держави-агресора. У Генштабі ЗСУ передбачили можливі варіанти, які можуть статися на позиціях, тому їх посилюють, щоб бути готовими до можливої загрози.

Про це повідомив командувач Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв, передає Military Media Center.

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За його словами, на північному напрямку є достатньо сил та засобів, щоб виконувати завдання, поставлені керівництвом держави.

Які області атакують окупанти

"Станом на сьогодні у всій Північній операційній зоні найгарячішими залишаються Чернігівський та Сумський напрямки. Російські окупанти гатять по нашій території з реактивних систем залпового вогню, артилерії та мінометів, завдають ударів з повітря. Також помічені намагання противника застосовувати диверсійно-розвідувальні групи", — наголосив Наєв.

Він зазначив, що через такі дії російської армії страждає мирне населення та цивільна інфраструктура. 

Захист мирних жителів

"Загалом, РФ не полишає спроб проведення бойових дії на цих напрямках. Ми це розуміємо та вживаємо усіх необхідних заходів, в першу чергу для захисту мирного населення та посилення можливостей наших військ", — додав командувач Об'єднаних Сил ЗСУ.

Нагадаємо, Сергій Наєв заявив про значне посилення захисту північного кордону країни. У такий спосіб військові готуються до наступу російських військ.

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