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Закріплюються на нових позиціях: у Генштабі відзвітували про успіхи ЗСУ

18 липня 2023 09:19
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Закріплюються на нових позиціях: у Генштабі відзвітували про успіхи ЗСУ
Українські військові на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сили оборони України продовжують наступати на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках. Українські захисники успішно закріплюються на досягнутих рубежах та нищать ворога.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Як відомо, українські оборонці продовжують наступати на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках та закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

"На напрямках Мала Токмачка — Новопокровка та Велика Новосілка — Урожайне мали успіх, закріплюються на позиціях. Разом з тим на Бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут", — йдеться у повідомленні. 

У Генштабі наголосили, що окупанти чинять потужний опір, застосовують резерви, проте зазнають значних втрат. Тривають важкі бої.

Нагадаємо, за останню добу Збройні сили України знищили на фронтах війни близько 710 окупантів. Окрім того, загарбники втрачають танки, артилерійські установки та бойові броньовані машини.

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