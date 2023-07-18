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Наев рассказал, какая ситуация на северном направлении

18 июля 2023 16:24
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Наев рассказал, какая ситуация на северном направлении
Сергей Наев. Фото: Liga.net
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Силы оперативно-стратегической группировки войск "Север" полностью готовы к тому, чтобы отражать любые угрозы со стороны государства-агрессора. В Генштабе ВСУ предусмотрели возможные варианты, которые могут произойти на позициях, поэтому их усиливают, чтобы быть готовыми к возможной угрозе.

Об этом сообщил командующий Объединенными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, передает Military Media Center.

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По его словам, на северном направлении достаточно сил и средств, чтобы выполнять задачи, поставленные руководством государства.

Какие области атакуют оккупанты

"По состоянию на сегодняшний день во всей Северной операционной зоне самыми горячими остаются Черниговское и Сумское направления. Российские оккупанты готовят по нашей территории из реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов, наносят удары с воздуха. Также отмечены попытки противника применять диверсионно-разведывательные групы", — подчеркнул Наев.

Он отметил, что из-за таких действий российской армии страдает мирное население и гражданская инфраструктура.

Защита мирных жителей

"В целом, РФ не оставляет попыток проведения боевых действий по этим направлениям. Мы это понимаем и принимаем все необходимые меры, в первую очередь для защиты мирного населения и усиления возможностей наших войск", — добавил командующий Объединенными Силами ВСУ.

Напомним, Сергей Наев заявил о значительном усилении защиты северной границы страны. Таким образом, военные готовятся к наступлению российских войск.

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