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Найгарячіші напрямки фронту — у Генштабі розповіли, де тривають запеклі бої

25 травня 2024 05:18
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Найгарячіші напрямки фронту — у Генштабі розповіли, де тривають запеклі бої
Українські військові на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У Генеральному штабі Збройних сил України розповіли про обстановку на фронті станом на вечір п'ятниці, 24 травня. Так, найгарячішими напрямками передової залишаються Куп’янський, Покровський, Краматорський і Харківський.

Про це Генштаб повідомляє у Facebook.

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Ситуація на найгарячіших напрямках фронту

"На даний час відбулося 90 бойових зіткнень. Російський агресор намагається використати перевагу в живій силі та техніці та підтримку з повітря. Українські воїни дають бій ворогу, а на окремих напрямках — самі здійснюють результативні штурмові дії для покращення стійкості оборони та відновлення позицій", — зазначили в Генштабі.

На Харківському напрямку триває бій поблизу Стариці. загалом було 13 боїв, ЗСУ відбили 10 атак. Бійці штурмом відтісняють ворога від переднього краю оборони й подекуди мають успіх. Окупанти мають значні втрати — ще близько сотні вбитими і пораненими, а також військової техніки.

Ситуація на найгарячіших напрямках фронту
Українські військові на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

На Куп’янському напрямку тривають бої біля Новоєгорівки, Петропавлівки й Іванівки. Ворог 17 разів атакував, були бої біля Синьківки, Петропавлівки, Іванівки, Стельмахівки, Новоєгорівки, Дружелюбівки та Невського.

На Краматорському напрямку ЗСУ відбили 13 спроб росіян наблизитися до Часового Яру. Ще одне бойове зіткнення триває поблизу Андріївки. 

На Покровському напрямку окупанти продовжили спроби вклинитися в нашу оборону з району Очеретиного, мають незначний успіх східніше Євгенівки. Загалом було 15 боїв. Росіяни втратили 240 солдатів, з яких 58 убитими і 182 пораненими, а також чимало військової техніки.

Успіхи ЗСУ на передовій

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський розповів, що Сили оборони взяли під "бойовий контроль" прикордонні райони Харківської області, до яких зайшли російські війська.

Також ми повідомляли, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, який станом на п'ятницю, 24 травня, перебував в частинах східного фронту, розповів, що відбувається на полі бою.

ЗСУ
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окупанти
Генштаб ЗСУ
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