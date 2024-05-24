Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про актуальну ситуацію на фронті

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy

Головнокомандувач Збройними силами України Олександр Сирський наразі перебуває в частинах східного фронту. Він розповів, що відбувається на полі бою.

Про це Олександр Сирський повідомив у Telegram у п'ятницю, 24 травня.

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Ситуація на фронті

За словами Сирського, після перших незначних успіхів в ході наступальних боїв у Харківській області противник повністю завʼяз у вуличних боях за Вовчанськ та зазнав дуже високих втрат в особовому складі штурмових підрозділів. Наразі окупанти з різних напрямків фронту перекидають резерви, намагаючись підтримати активні штурмові дії, але безуспішно.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський разом з військовими. Фото: t.me/osirskiy

До того ж в районі села Липці ворог також зазнав істотних втрат, перейшов до активної оборони, проводить мінування та вогневе ураження позицій українських військ.

На Купʼянському напрямку наразі продовжуються бої у лісовому масиві на північ від міста. Сирський зазначив, що складна ситуація в районі Кислівки, де противник намагається прорвати оборону ЗСУ та вийти до річки Оскіл.

"Інтенсивні бойові дії тривають в районі Іванівського та на підступах до Часового Яру. Ворог намагається будь-якою ціною зачепитися за місто, використовує новітні Т-90М, БМП-3, БМД-4, які, як правило, знищуються нашими протитанковими засобами та FPV дронами ще в ході висування", — розповів він.

За словами головнокомандувача, найбільш інтенсивні та жорсткі бої тривають на Покровському та Курахівському напрямках. Загарбники намагаються прорвати оборону українських захисників на вузькій ділянці фронту між населеними пунктами Старомихайлівка — Бердичі шляхом наступальних та штурмових дій найбільш підготовлених підрозділів. Сирський зазначив, що дії РФ відбуваються як з використанням бронетехніки, так і в пішому порядку, нерідко — на мотоциклах та багі.

На інших напрямках фронту також ситуація неспокійна, однак кількість та інтенсивність бойових дій значно менше.

"Ключова мета моєї роботи — вивчення обстановки на місці, вирішення проблемних питань, забезпечення додатковою кількістю боєприпасів, дронів, РЕБ та інших МТЗ, посилення резервами тощо. Хочу відмітити ефективну роботу більшості командирів та штабів по організації бойових дій, вогневому ураженню противника, підтриманню взаємодії з сусідніми частинами. Звісно, що є проблеми, які потребують швидких та кардинальних рішень", — наголосив Сирський.

Він додав, що відзначив кращих та вручив нагороди воїнам.

Допис Сирського. Фото: скриншот

Допис Сирського. Фото: скриншот

Нагадаємо, українські військові успішно протидіють просуванню російсько-окупаційних військ на північ від Харкова. Прикордонники показали ефектні кадри знищення ворожого протитанкового ракетного комплексу.

Також окупанти намагаються просуватися на декількох напрямках фронту, однак українські військові докладають максимум зусиль, аби відбити противника.