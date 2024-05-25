Горячие направления фронта — в Генштабе рассказали, где продолжаются ожесточенные бои

Украинские военные на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали об обстановке на фронте по состоянию на вечер пятницы, 24 мая. Так, самыми горячими направлениями передовой остаются Купянское, Покровское, Краматорское и Харьковское.

Об этом Генштаб сообщает в Facebook.

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Ситуация на самых горячих направлениях фронта

"В настоящее время произошло 90 боевых столкновений. Российский агрессор пытается использовать преимущество в живой силе и технике и поддержку с воздуха. Украинские воины дают бой врагу, а на отдельных направлениях — сами совершают результативные штурмовые действия для улучшения устойчивости обороны и восстановления позиций", — отметили в Генштабе.

На Харьковском направлении идет бой вблизи Старицы. Всего было 13 боев, ВСУ отразили 10 атак. Бойцы штурмом оттесняют врага от переднего края обороны и местами имеют успех. У оккупантов значительные потери — еще около сотни убитых и раненых, а также военной техники.

Украинские военные на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

На Купянском направлении продолжаются бои у Новоегоровки, Петропавловки и Ивановки. Враг 17 раз атаковал, были бои у Синьковки, Петропавловки, Ивановки, Стельмаховки, Новоегоровки, Дружелюбовки и Невского.

На Краматорском направлении ВСУ отразили 13 попыток россиян приблизиться к Часовому Яру. Еще одно боевое столкновение продолжается вблизи Андреевки.

На Покровском направлении оккупанты продолжили попытки вклиниться в нашу оборону из района Очеретино, имеют незначительный успех восточнее Евгеньевки. В общей сложности было 15 боев. Россияне потеряли 240 солдат, из которых 58 убиты и 182 ранены, а также немало военной техники.

Успехи ВСУ на передовой

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Силы обороны взяли под "боевой контроль" приграничные районы Харьковской области, в которые вошли российские войска.

Также мы сообщали, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, который по состоянию на пятницу, 24 мая, находился в частях восточного фронта, рассказал, что происходит на поле боя.