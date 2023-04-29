Найгарячіші точки — Бахмут та Мар'їнка: у Генштабі розповіли, де ЗСУ тримають оборону
Упродовж доби росіяни здійснили 48 атак на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, наші воїни мужньо тримають оборону.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
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"На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Поміж тим, здійснив обстріли понад 45 населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Серед них – Малинівка, Затишшя, Мала Токмачка, Камянське, Іванівка Запорізької області; Республіканець, Томарине, Тягинка, Херсон, Білозерка та Янтарне Херсонської області. Є загиблі та поранені серед мирних людей, пошкоджено житлові будинки", — йдеться в повідомленні.
Також в Генштабі додали, що Сили оборони за добу завдали 5 ударів по окупантах, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 пункти управління, склад боєприпасів та 4 райони зосередження живої сили противника.
Нагадаємо, що упродовж минулої доби ворог здійснив пуск 23 крилатих ракет типу Х-101 та Х-555. Українські військові знищили 21 ракету, а також два БпЛА оперативно-тактичного рівня і два ударних дрони.