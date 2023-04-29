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Самые горячие точки — Бахмут и Марьинка: в Генштабе рассказали, где ВСУ держат оборону

29 апреля 2023 07:10
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Самые горячие точки — Бахмут и Марьинка: в Генштабе рассказали, где ВСУ держат оборону
Украинские военные стреляют из танка. Фото: Генштаб ВСУ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

За сутки россияне совершили 48 атак на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, наши воины мужественно удерживают оборону.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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"На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Между тем, совершил обстрелы более 45 населенных пунктов, что рядом с линией боевого столкновения. Среди них — Малиновка, Затишье, Малая Токмачка, Камянское, Ивановка Запорожской области; Республиканец, Томарино, Тягинка, Херсон, Белозерка и Янтарное Херсонской области. Есть погибшие и раненые среди мирных людей, повреждены жилые дома", — говорится в сообщении.

Также в Генштабе добавили, что Силы обороны в сутки нанесли 5 ударов по оккупантам, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 пункта управления, состав боеприпасов и 4 района сосредоточения живой силы противника.

Напомним, что за прошедшие сутки враг осуществил пуск 23 крылатых ракет типа Х-101 и Х-555. Украинские военные уничтожили 21 ракету, а также два БПЛА оперативно-тактического уровня и два ударных дрона.

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