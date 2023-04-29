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Українські військові знищили 21 ракету, два безпілотники та два дрони, — Генштаб ЗСУ

29 квітня 2023 06:25
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Українські військові знищили 21 ракету, два безпілотники та два дрони, — Генштаб ЗСУ
Українські військові стріляють із зенітної гармати. Фото: Reuters / Олександр Клименко
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Упродовж минулої доби ворог здійснив пуск 23 крилатих ракет типу Х-101 та Х-555. Українські військові знищили 21 ракету, а також два БпЛА оперативно-тактичного рівня і два ударних дрони. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Що відомо про ракетний обстріл

Зазначається, що від ракетної атаки окупантів постраждали міста Умань на Черкащині, Дніпро, а також Українка на Київщині.

"За попередньою інформацією загинуло понад 20 цивільних осіб, серед них 4 дітей. Під завалами залишаються люди, тривають пошукові роботи. Пошкоджено понад 10 багатоквартирних будинків та інша цивільна інфраструктура", — йдеться в повідомленні Генштабу.

Також ворог завдав 36 авіаційних ударів. Застосовуючи керовані авіаційні бомби, росіяни атакували Чернігівщину. Як наслідок, у селі Костобобрів було зруйновано 8 цивільних будинків. Противник здійснив 65 обстрілів з РСЗВ. 

Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Нагадаємо, що 28 квітня російські окупанти здійснили ракетну атаку по Білозерці, що на Херсонщині. Є загиблі та поранені.

Також ми повідомляли, що Франція засудила нові ракетні удари, завдані Росією вночі, 28 квітня, по Україні. Зокрема, по Черкаській, Дніпропетровській та Київській областях.

Додамо, що Міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен заявив, що уряд країни запустив нову програму підтримки України на цей рік. Вона передбачає виділення 1 млрд євро.

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