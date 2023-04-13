Найгарячіші точки фронту та чергові успіхи ЗСУ: головне зі зведення Генштабу

Бронетехніка ЗСУ на лінії фронту. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Ворог продовжує вести наступальні дії на чотирьох напрямках фронту — Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському. Протягом доби українські Сили оборони відбили близько 20 атак.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

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Атаки ворога

Протягом доби противник завдав 11 авіаційних ударів, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, є постраждалі серед цивільного населення.

Відповідь ЗСУ

Авіація Сил оборони за добу завдала три удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління, два райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, а також радіолокаційну станцію та станцію радіоелектронної боротьби.

Найгарячіші напрямки фронту

Як зазначається у повідомленні, противник не відмовляється від своїх планів з окупації нашої території, попри значні втрати. Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

"Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку. Протягом доби, завдяки злагодженості дій підрозділів сил оборони та стійкості наших воїнів, було відбито близько 20 атак противника", — розповіли у Генштабі.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки.

протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки. На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. Противник провів атаку в районі населеного пункту Предтечине, проте успіху не мав.

ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. Противник провів атаку в районі населеного пункту Предтечине, проте успіху не мав. На Авдіївському напрямку противник здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Степове, Авдіївка, Водяне, Первомайське та Карлівка Донецької області.

противник здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Степове, Авдіївка, Водяне, Первомайське та Карлівка Донецької області. На Мар’їнському напрямку протягом доби наші захисники відбили численні ворожі атаки в районі Мар’їнки Донецької області.

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