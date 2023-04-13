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Самые горячие точки фронта и очередные успехи ВСУ: главное из сводки Генштаба

13 апреля 2023 19:11
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Самые горячие точки фронта и очередные успехи ВСУ: главное из сводки Генштаба
Бронетехника ВСУ на линии фронта. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Враг продолжает вести наступательные действия на четырех направлениях фронта — Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. В течение суток украинские Силы обороны отразили около 20 атак.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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Атаки врага

В течение суток противник нанес 11 авиационных ударов, совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня, есть пострадавшие среди гражданского населения.

Ответ ВСУ

Авиация Сил обороны за сутки нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, а также радиолокационную станцию и станцию радиоэлектронной борьбы.

Самые горячие направления фронта

Как говорится в сообщении, противник не отказывается от своих планов по оккупации нашей территории, несмотря на значительные потери. Россияне продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

"Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку. В течение суток, благодаря слаженности действий подразделений сил обороны и стойкости наших воинов, было отражено около 20 атак противника", — рассказали в Генштабе.

  • На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки.
  • На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. Противник провел атаку в районе населенного пункта Предтечино, однако успеха не имел.
  • На Авдеевском направлении противник совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Степное, Авдеевка, Водяное, Первомайское и Карловка Донецкой области.
  • На Марьинском направлении в течение суток наши защитники отразили многочисленные вражеские атаки в районе Марьинки Донецкой области.

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что главная задача международного сообщества — сделать Черное море регионом безопасности. Он подчеркнул, что безопасность акватории является важным вопросом для каждой страны, находящейся в этом регионе, включая Украину, которая открыта для обсуждений на эту тему.

Командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев заявляет, что сейчас украинская система противовоздушной обороны имеет очень высокий класс готовности. Украинские военные всегда находятся в готовности к возможным ракетным атакам со стороны России.

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