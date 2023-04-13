Загроза атак РФ на Великдень: Наєв оцінив готовність української протиповітряної оборони

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв. Фото: facebook.com/JointForcesCommandAFU

Командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв заявляє, що наразі українська система протиповітряної оборони має дуже високий клас готовності. Українські військові завжди перебувають у готовності до можливих ракетних атак з боку Росії.

Про це Сергій Наєв зазначив у відеокоментарі, який оприлюднило командування Об’єднаних сил ЗСУ у Facebook.

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Наєв запевнив, що українські сили ППО готові до відбиття можливого повітряного нападу на Великодні свята.

"Ракетні обстріли можуть бути у будь-який день. Ми повинні розуміти, що до цього необхідно готуватися. У нас готується система протиповітряної оборони, ми вживаємо заходів щодо її маневру та висування на ті чи інші напрямки під загальним керівництвом Повітряних сил та командування протиповітряної оборони мого угруповання", — зазначив він.

Командувач Об’єднаних сил зазначив, що ворог не полишив своїх планів щодо атак проти України.

"Ворог не полишив свої підступні задуми. Але ми готові до нівелювання його дій та зменшення його влучань. Будемо робити все, щоб ворог не завадив нам відсвяткувати нам великодні свята", — сказав Наєв.

Він наголосив, що наразі українська система протиповітряної оборони має дуже високий клас готовності.

"Про це свідчить те, що відсоток повітряних цілей, які знищують наші сили та засоби, набагато перевищує показники інших військових конфліктів минулого", — заявив Наєв.

Нагадаємо, раніше речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, що Наразі військові не можуть дати однозначної відповіді на запитання, чи може Росія завдати масованого удару по Україні на Великдень. Українцям варто бути готовими до ракетної атаки в будь-який час.

Водночас керівник пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк зазначила, що на Великдень, як в і будь-який день, не слід ігнорувати сигнали повітряної тривоги.