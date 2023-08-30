Найважчі ділянки фронту та успіхи ЗСУ: звіт Генштабу

Український військоіий на бойовому завданні. Фото: Генштаб

Триває п’ятсот п’ятдесят третя доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Сьогодні вночі Росія завдала чергового ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши ракети повітряного базування та іранські ударні дрони "Shahed-136/131".

Про це говориться у звіті Генштабу ЗСУ.

Читайте також:

Ворог здійснив по Україні більше сотні обстрілів

Загалом ворог завдав за добу 30 ракетних та 52 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

В результаті успішної бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил у взаємодії із ППО Сил оборони України було знищено 28 крилатих ракет та 15 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131".

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Що відомо про бойові зіткнення з окупантами впродовж доби

Протягом доби відбулось 35 бойових зіткнень.

На Харківщині ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів. На Куп’янському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області.

"На Запорізькому напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Малої Токмачки Запорізької області. Завдав авіаційних ударів в районах Новодарівки, Вербового, Малої Токмачки, Роботиного Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів", — говориться у повідомленні Генштабу.

На Херсонському напрямку від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, зокрема, Осокорівка, Качкарівка, Козацьке, Ольгівка, Херсон, Софіївка Херсонської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Український військовий біля системи ППО. Фото: Генштаб

ЗСУ завдали удари по військах окупантів

"Авіація сил оборони протягом доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та 4 — по зенітно-ракетним комплексам противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункт управління та 1 станцію РЕБ противника", — говориться у звіті Генштабу.

Звіт Генштабу ЗСУ. Фото: Скриншот

Звіт Генштаьу ЗСУ. Фото: Скриншот

Нагадаємо, армія РФ потрапила у пастку в Бахмуті. В них немає можливості вийти з міста та вільно пересуватися по ньому.

Протягом минулої доби, 29 серпня, ЗСУ ліквідували орієнтовно 570 російських окупантів. Ворог продовжує втрачати танки, бронемашини, артилерійські системи та іншу техніку.