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Успіхи ЗСУ та обстріли окупантів: вечірнє зведення Генштабу

24 серпня 2023 19:54
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Козюк Тетяна
редактор
Успіхи ЗСУ та обстріли окупантів: вечірнє зведення Генштабу
Українські військові на фронті. Фото: Генштаб
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Добігає завершення 547 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України.  Впродовж дня Сили оборони проводили наступальні операції на Мелітопольському напрямку та закріпились на досягнутих рубежах. 

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

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Відомо, що впродовж останньої доби відбулось понад 26 бойових зіткнень.

Авіація ЗСУ один раз вдарила по пункту управління, 13 разів по районам зосередження особового складу та 3 рази по зенітно-ракетним комплексам противника.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 пункт управління, 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 3 артилерійських засоби на вогневих позиціях, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 склад боєприпасів та 1 станцію радіоелектронної боротьби противника", — йдеться у повідомленні. 

Удари росіян

Повідомляється, що впродовж доби росіяни завдали 5 ракетних та 34 авіаційних ударів по позиціях українських військ та населених пунктах. Також окупанти 41 раз вдарили з реактивних систем залпового вогню. 

Внаслідок цього були пошкоджені житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. 

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Повідомлення Генштаб. Фото: скриншот
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Повідомлення Генштаб. Фото: скриншот

Нагадаємо, успіхи ЗСУ в боях за Роботине та навколо нього розширюють прорив оборонних ліній російської армії українськими бійцями. Тепер під загрозою друга лінія оборони окупантів.

Також додамо, що 23 серпня, у День Державного прапора України, бійці 47 окремої механізованої бригади встановили синьо-жовтий стяг у селі Роботине Запорізької області.

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