Успіхи ЗСУ та обстріли окупантів: вечірнє зведення Генштабу

Українські військові на фронті. Фото: Генштаб

Добігає завершення 547 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Впродовж дня Сили оборони проводили наступальні операції на Мелітопольському напрямку та закріпились на досягнутих рубежах.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

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Успіхи ЗСУ

Відомо, що впродовж останньої доби відбулось понад 26 бойових зіткнень.

Авіація ЗСУ один раз вдарила по пункту управління, 13 разів по районам зосередження особового складу та 3 рази по зенітно-ракетним комплексам противника.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 пункт управління, 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 3 артилерійських засоби на вогневих позиціях, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 склад боєприпасів та 1 станцію радіоелектронної боротьби противника", — йдеться у повідомленні.

Удари росіян

Повідомляється, що впродовж доби росіяни завдали 5 ракетних та 34 авіаційних ударів по позиціях українських військ та населених пунктах. Також окупанти 41 раз вдарили з реактивних систем залпового вогню.

Внаслідок цього були пошкоджені житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Повідомлення Генштаб. Фото: скриншот

Повідомлення Генштаб. Фото: скриншот

Нагадаємо, успіхи ЗСУ в боях за Роботине та навколо нього розширюють прорив оборонних ліній російської армії українськими бійцями. Тепер під загрозою друга лінія оборони окупантів.

Також додамо, що 23 серпня, у День Державного прапора України, бійці 47 окремої механізованої бригади встановили синьо-жовтий стяг у селі Роботине Запорізької області.