Самые трудные участки фронта и успехи ВСУ: отчет Генштаба

Украинский военный на боевом задании. Фото: Генштаб

Продолжаются пятьсот пятьдесят третьи сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Сегодня ночью Россия нанесла очередной ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив ракеты воздушного базирования и иранские ударные дроны "Shahed-136/131".

Об этом говорится в отчете Генштаба ВСУ.

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Всего враг нанес в сутки 30 ракетных и 52 авиационных ударов, совершил 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

В результате успешной боевой работы силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины было уничтожено 28 крылатых ракет и 15 ударных БПЛА типа "Shahed-136/131".

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Что известно о боевых столкновениях с оккупантами в течение суток

В течение суток произошло 35 боевых столкновений.

В Харьковской области враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов. На Купянском направлении враг нанес авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области.

"На Запорожском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Малой Токмачки Запорожской области. Нанес авиационных ударов в районах Новодаровки, Вербового, Малой Токмачки, Роботиного Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов", — сообщили в пресс-службе.

В Херсонском направлении от артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в частности, Осокоровка, Качкаровка, Казацкое, Ольговка, Херсон, Софиевка Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Украинский военный у системы ПВО. Фото: Генштаб

ВСУ нанесли удары по войскам оккупантов

"Авиация сил обороны в течение суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и 4 — по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункт управления и 1 станцию РЭБ противника" , — говорится в отчете Генштаба.

Отчет Генштаба ВСУ. Фото: Скриншот

Отчет Гнештаба ВСУ. Фото: Скриншот

Напомним, армия РФ попала в ловушку в Бахмуте. У них нет возможности выйти из города и свободно передвигаться по нему.

За прошедшие сутки, 29 августа, ВСУ ликвидировали ориентировочно 570 российских оккупантов. Враг продолжает терять танки, бронемашины, артиллерийские системы и другую технику.