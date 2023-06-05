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"Нап'ються і стріляють один в одного": окупант розповів про проблеми в армії

5 червня 2023 21:48
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Перехоплення ГУР: окупант розповів про мобілізацію, брак техніки та пияцтво серед солдатів
Російський окупант. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Російський військовий розповів про проблеми російської армії. Зокрема, про брак техніки, пияцтво солдатів та про ймовірну мобілізацію. 

Українська розвідка опублікувала перехоплену розмову. 

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Перехоплена розмова

— Ну, я кажу, 8 тисяч людей зараз з Новосибірської області повинні набрати, — розповідає росіянин. 

— Говорили, всього наче, — виправляє його жінка. 

— З області, — каже чоловік. 

— Х*я собі, у нас в області, напевно, всього тільки — дивується жінка. 

— От зараз знову почнуть забирати всіх, — сумно відповідає окупант. 

— А з якого числа, нічого не казали? — запитує у нього жінка. 

— З 1 квітня наче, — відповідає він їй. 

— *обані в очі. І що, вам не сказали, коли вас відпустять? — запитує шоковано жінка. 

— Нас? Ми тут навіки, — відповідає іронічно військовий. 

— Навіки? — перепитує жінка. 

— Так, — відповідає він їй. 

— У тебе там Андрюха далеко? — додає росіянин. 

— Ні, та десь з*бався, грає сидить в телефоні, — відповідає жінка. 

Ще одна перехоплена розмова

— Привіт, — каже один військовий. 

— Привіт, Андрюх, — відповідає йому інший. 

— Що там, як справи? — запитує. 

— У нас тут бл*ть і 1-ша і 2-га рота. Вони нах*й  тут один одного х*ярять. Нах*й нап'ються і стріляють один в одного, — скаржиться чоловік. 

— Оце так бл*ть, — дивується інший.

— *бать, ага, — відповідає той. 

— То одного підстрелили, то 1-ша рота напилась нах*й. Гранату нах*й один дьоргнув, *банула. Один — "200", другий — "300", — продовжує скаржитись чоловік. 

— *бать, — шоковано відповідає йому інший військовий. 

— Ну ось, хлопці приїжджали з передової, які на позиціях. Як біс три доби сидить там, просто три дні на позиціях відсиділи під мінометами, і все, і вивезли їх. Ти знаєш, скільки добровольців? От в нас у відділку три добровольці, нас то визвали, а вони то самі сюди прийшли нах*й. Кажуть: "Да ну нах*й, і х*й з*бешся тепер", — каже окупант. 

— Та ясна річ, — відповідає той йому сумно. 

— А що пожерти дають? — запитує у нього. 

— Да, ну один раз видають на тиждень продукти, самі готуємо. Ну зараз хоча б краще стало. Спочатку й*баний в рот, сніг випав, сніг збирали і розтоплювали, щоб чай випити, — розповідає про проблеми з харчуванням чоловік. 

— А що по снарядах у вас там, нормально? — цікавиться той у нього. 

— Та ну що, видали нах*й, в Міллерово бронік звичайний, бл*ядь каску, автомат і все нах*й. Х*ярте, — каже росіянин про проблему з технічним забезпеченням. 

— За*бісь, — відповідає йому інший. 

— І техніки н*хуя, зовсім н*хуя немає, — розповів наостанок окупант про брак техніки. 

Нагадаємо, нещодавно українська розвідка поділилась розмовою, де окупант скаржиться дружині на нелюдське ставлення керівництва.

 

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