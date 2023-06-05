Перехоплення ГУР: окупант розповів про мобілізацію, брак техніки та пияцтво серед солдатів

Російський окупант. Фото: google

Російський військовий розповів про проблеми російської армії. Зокрема, про брак техніки, пияцтво солдатів та про ймовірну мобілізацію.

Українська розвідка опублікувала перехоплену розмову.

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Перехоплена розмова

— Ну, я кажу, 8 тисяч людей зараз з Новосибірської області повинні набрати, — розповідає росіянин.

— Говорили, всього наче, — виправляє його жінка.

— З області, — каже чоловік.

— Х*я собі, у нас в області, напевно, всього тільки — дивується жінка.

— От зараз знову почнуть забирати всіх, — сумно відповідає окупант.

— А з якого числа, нічого не казали? — запитує у нього жінка.

— З 1 квітня наче, — відповідає він їй.

— *обані в очі. І що, вам не сказали, коли вас відпустять? — запитує шоковано жінка.

— Нас? Ми тут навіки, — відповідає іронічно військовий.

— Навіки? — перепитує жінка.

— Так, — відповідає він їй.

— У тебе там Андрюха далеко? — додає росіянин.

— Ні, та десь з*бався, грає сидить в телефоні, — відповідає жінка.

Ще одна перехоплена розмова

— Привіт, — каже один військовий.

— Привіт, Андрюх, — відповідає йому інший.

— Що там, як справи? — запитує.

— У нас тут бл*ть і 1-ша і 2-га рота. Вони нах*й тут один одного х*ярять. Нах*й нап'ються і стріляють один в одного, — скаржиться чоловік.

— Оце так бл*ть, — дивується інший.

— *бать, ага, — відповідає той.

— То одного підстрелили, то 1-ша рота напилась нах*й. Гранату нах*й один дьоргнув, *банула. Один — "200", другий — "300", — продовжує скаржитись чоловік.

— *бать, — шоковано відповідає йому інший військовий.

— Ну ось, хлопці приїжджали з передової, які на позиціях. Як біс три доби сидить там, просто три дні на позиціях відсиділи під мінометами, і все, і вивезли їх. Ти знаєш, скільки добровольців? От в нас у відділку три добровольці, нас то визвали, а вони то самі сюди прийшли нах*й. Кажуть: "Да ну нах*й, і х*й з*бешся тепер", — каже окупант.

— Та ясна річ, — відповідає той йому сумно.

— А що пожерти дають? — запитує у нього.

— Да, ну один раз видають на тиждень продукти, самі готуємо. Ну зараз хоча б краще стало. Спочатку й*баний в рот, сніг випав, сніг збирали і розтоплювали, щоб чай випити, — розповідає про проблеми з харчуванням чоловік.

— А що по снарядах у вас там, нормально? — цікавиться той у нього.

— Та ну що, видали нах*й, в Міллерово бронік звичайний, бл*ядь каску, автомат і все нах*й. Х*ярте, — каже росіянин про проблему з технічним забезпеченням.

— За*бісь, — відповідає йому інший.

— І техніки н*хуя, зовсім н*хуя немає, — розповів наостанок окупант про брак техніки.

Нагадаємо, нещодавно українська розвідка поділилась розмовою, де окупант скаржиться дружині на нелюдське ставлення керівництва.