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"Напьются и стреляют друг в друга": оккупант рассказал о проблемах в армии

5 июня 2023 21:48
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Перехват ГУР: оккупант рассказал о мобилизации, нехватке техники и пьянстве среди солдат
Российский оккупант. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Российский военный рассказал о проблемах русской армии. В частности, о нехватке техники, пьянстве солдат и о вероятной мобилизации.

Украинская разведка опубликовала перехваченный разговор.

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Перехваченный разговор

— Ну, я говорю, 8 тысяч человек сейчас из Новосибирской области должны набрать, — рассказывает россиянин.

— Говорили, что всего, — исправляет его женщина.

— Из области, — говорит мужчина.

— Х*я себе, у нас в области, наверное, всего-навсего столько, — удивляется женщина.

— Вот сейчас снова начнут забирать всех, — грустно отвечает оккупант.

— А с какого числа, ничего не говорили? — спрашивает женщина.

— С 1 апреля, как будто, — отвечает он ей.

— *обанные в глаза. И что вам не сказали, когда вас отпустят? — спрашивает шокированно женщина.

– Нас? Мы здесь навеки, — отвечает иронически военный.

— Навеки? – переспрашивает женщина.

– Да, — отвечает он ей.

— У тебя там Андрюха далеко? – добавляет россиянин.

— Нет, та где-то с*бался, играет сидит в телефоне, — отвечает женщина.

Еще один перехваченный разговор

— Привет, — говорит один военный.

— Привет, Андрюх, — отвечает другой.

– Что там, как дела? — спрашивает.

— У нас здесь есть и 1-я и 2-я рота. Они нах*й здесь друг друга х*ярят. Нах*й напьются и стреляют друг в друга, — жалуется мужчина.

— Вот так бл*ть, — удивляется другой.

— *бать, ага, — отвечает тот.

— То одного подстрелили, то первая рота напилась нах*й. Гранату нах*й один дернул, *банула. Один — "200", второй — "300", — продолжает жаловаться мужчина.

— *бать, — шокированно отвечает ему другой военный.

— Ну вот, ребята приезжали с передовой, на позициях. Как бес три дня сидит там, просто три дня на позициях отсидели под минометами, и все, и вывезли их. Ты знаешь, сколько добровольцев? Вот у нас в отделении три добровольца, нас то вызвали, а они то сами сюда пришли нах*й. Говорят: "Да ну нах*й, и х*й с*бешься теперь", — говорит оккупант.

— Конечно, — отвечает тот ему грустно.

— А что пожрать дают? — спрашивает он.

— Да, ну один раз выдают в неделю продукты, сами готовим. Ну, сейчас хотя бы лучше стало. Сначала й*баный в рот, снег выпал, снег собирали и топили, чтобы чай выпить, — рассказывает о проблемах с питанием мужчина.

— А что по снарядам у вас там, нормально? — интересуется тот у него.

— Да ну что, выдали нах*й, у Миллерово броник обыкновенный, бл*дь каску, автомат и все нах*й. Х*ярят, — говорит россиянин о проблеме с техническим обеспечением.

— За*бись, — отвечает другой.

— И техники н*хуя, совсем н*хуя нет, — рассказал напоследок оккупант о нехватке техники.

Напомним, недавно украинская разведка поделилась разговором, где оккупант жалуется жене на бесчеловечное отношение руководства.

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