Перехват ГУР: оккупант рассказал о мобилизации, нехватке техники и пьянстве среди солдат

"Напьются и стреляют друг в друга": оккупант рассказал о проблемах в армии
Российский военный рассказал о проблемах русской армии. В частности, о нехватке техники, пьянстве солдат и о вероятной мобилизации.
Украинская разведка опубликовала перехваченный разговор.
Перехваченный разговор
— Ну, я говорю, 8 тысяч человек сейчас из Новосибирской области должны набрать, — рассказывает россиянин.
— Говорили, что всего, — исправляет его женщина.
— Из области, — говорит мужчина.
— Х*я себе, у нас в области, наверное, всего-навсего столько, — удивляется женщина.
— Вот сейчас снова начнут забирать всех, — грустно отвечает оккупант.
— А с какого числа, ничего не говорили? — спрашивает женщина.
— С 1 апреля, как будто, — отвечает он ей.
— *обанные в глаза. И что вам не сказали, когда вас отпустят? — спрашивает шокированно женщина.
– Нас? Мы здесь навеки, — отвечает иронически военный.
— Навеки? – переспрашивает женщина.
– Да, — отвечает он ей.
— У тебя там Андрюха далеко? – добавляет россиянин.
— Нет, та где-то с*бался, играет сидит в телефоне, — отвечает женщина.
Еще один перехваченный разговор
— Привет, — говорит один военный.
— Привет, Андрюх, — отвечает другой.
– Что там, как дела? — спрашивает.
— У нас здесь есть и 1-я и 2-я рота. Они нах*й здесь друг друга х*ярят. Нах*й напьются и стреляют друг в друга, — жалуется мужчина.
— Вот так бл*ть, — удивляется другой.
— *бать, ага, — отвечает тот.
— То одного подстрелили, то первая рота напилась нах*й. Гранату нах*й один дернул, *банула. Один — "200", второй — "300", — продолжает жаловаться мужчина.
— *бать, — шокированно отвечает ему другой военный.
— Ну вот, ребята приезжали с передовой, на позициях. Как бес три дня сидит там, просто три дня на позициях отсидели под минометами, и все, и вывезли их. Ты знаешь, сколько добровольцев? Вот у нас в отделении три добровольца, нас то вызвали, а они то сами сюда пришли нах*й. Говорят: "Да ну нах*й, и х*й с*бешься теперь", — говорит оккупант.
— Конечно, — отвечает тот ему грустно.
— А что пожрать дают? — спрашивает он.
— Да, ну один раз выдают в неделю продукты, сами готовим. Ну, сейчас хотя бы лучше стало. Сначала й*баный в рот, снег выпал, снег собирали и топили, чтобы чай выпить, — рассказывает о проблемах с питанием мужчина.
— А что по снарядам у вас там, нормально? — интересуется тот у него.
— Да ну что, выдали нах*й, у Миллерово броник обыкновенный, бл*дь каску, автомат и все нах*й. Х*ярят, — говорит россиянин о проблеме с техническим обеспечением.
— За*бись, — отвечает другой.
— И техники н*хуя, совсем н*хуя нет, — рассказал напоследок оккупант о нехватке техники.
Напомним, недавно украинская разведка поделилась разговором, где оккупант жалуется жене на бесчеловечное отношение руководства.