"Напряженные сутки": в Запорожской ОВА рассказали о новых обстрелах со стороны россиян

Последствия обстрелов Запорожской области 31 марта 2023 года. Фото: Запорожская областная прокуратура

За прошедшие сутки враг атаковал Орехов, Гуляйполе, Ровнополье и еще 17 мирных городов и сел Запорожской области из разных видов вооружения. Есть разрушение объектов гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.

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Подробности обстрелов

По информации Запорожской ОВА, оккупанты за прошедшие сутки совершили 94 артобстрела, один ракетный, четыре авиаудара, три из реактивных систем залпового огня и 10 с применением БПЛА.

"Зафиксированы новые разрушения гражданской инфраструктуры: жилые дома, имущество людей, складские помещения агропредприятия", — написал он.

Напомним, также сообщалось, что в течение суток, 23 апреля, российские оккупанты 83 раза обстреляли мирные населенные пункты Херсонщины. В результате вражеских обстрелов погибли двое мирных жителей региона.

Известно также, что российские оккупационные войска 23 апреля обстреляли более десяти населенных пунктов в трех районах Харьковской области. Обошлось без жертв и пострадавших.