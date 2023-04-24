"Напряженные сутки": в Запорожской ОВА рассказали о новых обстрелах со стороны россиян
За прошедшие сутки враг атаковал Орехов, Гуляйполе, Ровнополье и еще 17 мирных городов и сел Запорожской области из разных видов вооружения. Есть разрушение объектов гражданской инфраструктуры.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.
Подробности обстрелов
По информации Запорожской ОВА, оккупанты за прошедшие сутки совершили 94 артобстрела, один ракетный, четыре авиаудара, три из реактивных систем залпового огня и 10 с применением БПЛА.
"Зафиксированы новые разрушения гражданской инфраструктуры: жилые дома, имущество людей, складские помещения агропредприятия", — написал он.
Напомним, также сообщалось, что в течение суток, 23 апреля, российские оккупанты 83 раза обстреляли мирные населенные пункты Херсонщины. В результате вражеских обстрелов погибли двое мирных жителей региона.
Известно также, что российские оккупационные войска 23 апреля обстреляли более десяти населенных пунктов в трех районах Харьковской области. Обошлось без жертв и пострадавших.