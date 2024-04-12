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Нардеп розповів, яка ситуація з оборонними укріпленнями в Україні

12 квітня 2024 14:52
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Нардеп розповів, яка ситуація з оборонними укріпленнями в Україні
Будівництво фортифікаційних споруд. Фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні триває будівництво фортифікаційних укріплень на всіх напрямках, які потребують зміцнення. Для цього нам необхідні кошти.

Про це заявив народний депутат від "Батьківщини" Олексій Кучеренко в ефірі Ранок.LIVE.

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Будівництво фортифікацій в Україні

"З того, що я чую від різних рядових і бойових структур, які там перебувають, є проблеми, є дуже великі проблеми", — сказав він.

За словами Кучеренка, оборонятися, коли побудовані фортифікації, в десятки разів легше, і менше жертв, аніж коли їх немає.

"І що це таке ми побачили по так званій "лінії Суровікіна" з іншого боку. Коли, на жаль, наш контрнаступ не очікував таких фортифікацій.Чи було щось подібне зведено у нас, на жаль, я не впевнений", — зауважив депутат.

Кучеренко додав, що тепер Україні треба наздоганяти втрачене. Він вважає, що на це треба в першу чергу кошти, оскільки інженерна техніка та трудові ресурси є. 

Нагадаємо, під час інтерв'ю для телемарафону Зеленський розповів, зокрема, про будівництво фортифікацій та проведення ротацій на фронті.

А сьогодні, 12 квітня, український лідер показав відео, як триває будівництво оборонних рубежів.

Крім того, в Київській ОВА відзвітували про безпекову ситуацію в регіоні. Наразі там нарощують роботи з облаштування фортифікаційних споруд.  

ЗСУ
окупанти
територіальна оборона
безпека
війна в Україні
фронт

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