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Нардеп рассказал, какая ситуация с оборонными укреплениями в Украине

12 апреля 2024 14:52
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Нардеп рассказал, какая ситуация с оборонными укреплениями в Украине
Строительство фортификационных сооружений. Фото: Командование Объединенных Сил ВСУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине продолжается строительство фортификационных укреплений по всем направлениям, которые требуют укрепления. Для этого нам нужны средства.

Об этом заявил народный депутат от "Батькивщины" Алексей Кучеренко в эфире Ранок.LIVE.

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"Из того, что я слышу от разных рядовых и боевых структур, которые там находятся, есть проблемы, есть очень большие проблемы", — сказал он.

По словам Кучеренко, обороняться, когда построены фортификации, в десятки раз легче, и меньше жертв, чем когда их нет.

"И что это такое, мы увидели по так называемой "линии Суровикина" с другой стороны. Когда, к сожалению, наше контрнаступление не ожидало таких фортификаций. Было ли что-то подобное возведено у нас, к сожалению, я не уверен", — заметил депутат.

Кучеренко добавил, что теперь Украине нужно догонять утраченное. Он считает, что на это нужны в первую очередь средства, поскольку инженерная техника и трудовые ресурсы есть.

Напомним, во время интервью для телемарафона Зеленский рассказал, в частности, о строительстве фортификаций и проведении ротаций на фронте.

А сегодня, 12 апреля, украинский лидер показал видео, как идет строительство оборонительных рубежей.

Кроме того, в Киевской ОВА отчитались о ситуации с безопасностью в регионе. Пока там наращивают работы по обустройству фортификационных сооружений.

ВСУ
оккупанты
территориальная оборона
безопасность
война в Украине
фронт

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