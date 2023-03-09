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"Наша держава і народ не будуть у кайданах": Зеленський звернувся до українців після обстрілів

9 березня 2023 23:13
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Наслідки ракетної атаки росіян 9 березня, Київ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців після ракетної атаки росіян 9 березня. Він розповів про ситуацію в країні внаслідок ворожих обстрілів.

Відповідне звернення Володимир Зеленський опублікував у своїх соцмережах. 

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Звернення Зеленського

Глава держави зазначив, що чергове намагання держави-терориста воювати проти цивілізованості призвело до тимчасових відключень електрики, тепла та води в деяких наших регіонах і містах.

За його словами, найскладніше у Харкові, на Житомирщині. Також непросто в Одесі, у Дніпропетровській області, Києві, Запоріжжі. Ремонтні бригади, енергетики, місцева влада, центральна влада — усі працюватимуть стільки, скільки треба, щоб відновити подачу енергії містам і районам, де зараз проблеми. Президент подякував усім, хто працює заради цього.

"Також я хочу подякувати сьогодні всім воїнам наших Повітряних сил. А особливо — 138-й Дніпровській, 160-й Одеській і 208-й Херсонській зенітним ракетним бригадам, які відзначились у захисті від цього російського нальоту. Дякую вам, воїни", — наголосив Зеленський.

Він також додав, що "ми вже показали, на що здатна Україна. І скільки б росія не робила підлостей, наша держава і народ усе одно не будуть у кайданах. Ані ракети, ані звірства росії в цьому не допоможуть". 

Нагадаємо, 9 березня ворог завдав масованого ракетного удару по території України, зафіксовано "прильоти" у кількох регіонах, зокрема було чутно вибух і у столиці. Масштабна повітряна тривога була оголошена по всій країні близько третьої ночі.

Ворог завдав удару по Львівщині. Загинули чотири особи (двоє чоловіків та дві жінки). Зокрема, у Золочівському районі ворожа ракета впала у житловій зоні, і в момент її падіння люди знаходилися вдома.

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