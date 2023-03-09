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"Наше государство и народ не будут в оковах": Зеленский обратился к украинцам после обстрелов

9 марта 2023 23:13
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Последствия ракетной атаки россиян 9 марта, Киев
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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам после ракетной атаки россиян 9 марта. Он рассказал о ситуации в стране в результате вражеских обстрелов.

Соответствующее обращение Владимир Зеленский опубликовал в своих соцсетях.

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Обращение Зеленского

Глава государства отметил, что очередная попытка государства-террориста воевать против цивилизованности привела к временным отключениям электричества, тепла и воды в некоторых наших регионах и городах.

По его словам, сложнее всего в Харькове в Житомирской области. Также непросто в Одессе, Днепропетровской области, Киеве, Запорожье. Ремонтные бригады, энергетики, местные власти, центральные власти — все будут работать столько, сколько нужно, чтобы возобновить подачу энергии городам и районам, где сейчас проблемы. Президент поблагодарил всех, кто работает ради этого.

"Также я хочу поблагодарить сегодня всех воинов наших Воздушных сил. А особенно — 138-й Днепровской, 160-й Одесской и 208-й Херсонской зенитных ракетных бригад, которые отличились в защите от этого российского налета. Спасибо вам, воины", — подчеркнул Зеленский.

Он также добавил, что "мы уже показали, на что способна Украина. И сколько бы россия ни делала подлостей, наше государство и народ все равно не будут в оковах. Ни ракеты, ни зверства россии в этом не помогут".

Напомним, 9 марта враг нанес массированный ракетный удар по территории Украины, зафиксированы "прилеты" в нескольких регионах, в том числе был слышен взрыв и в столице. Масштабная воздушная тревога была объявлена по всей стране около трех ночи.

Враг нанес удар по Львовской области. Погибли четыре человека (двое мужчин и две женщины). В частности, в Золочевском районе вражеская ракета упала в жилой зоне, и в момент ее падения люди находились дома. 

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