"Наше государство и народ не будут в оковах": Зеленский обратился к украинцам после обстрелов
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам после ракетной атаки россиян 9 марта. Он рассказал о ситуации в стране в результате вражеских обстрелов.
Соответствующее обращение Владимир Зеленский опубликовал в своих соцсетях.
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Обращение Зеленского
Глава государства отметил, что очередная попытка государства-террориста воевать против цивилизованности привела к временным отключениям электричества, тепла и воды в некоторых наших регионах и городах.
По его словам, сложнее всего в Харькове в Житомирской области. Также непросто в Одессе, Днепропетровской области, Киеве, Запорожье. Ремонтные бригады, энергетики, местные власти, центральные власти — все будут работать столько, сколько нужно, чтобы возобновить подачу энергии городам и районам, где сейчас проблемы. Президент поблагодарил всех, кто работает ради этого.
"Также я хочу поблагодарить сегодня всех воинов наших Воздушных сил. А особенно — 138-й Днепровской, 160-й Одесской и 208-й Херсонской зенитных ракетных бригад, которые отличились в защите от этого российского налета. Спасибо вам, воины", — подчеркнул Зеленский.
Он также добавил, что "мы уже показали, на что способна Украина. И сколько бы россия ни делала подлостей, наше государство и народ все равно не будут в оковах. Ни ракеты, ни зверства россии в этом не помогут".
Напомним, 9 марта враг нанес массированный ракетный удар по территории Украины, зафиксированы "прилеты" в нескольких регионах, в том числе был слышен взрыв и в столице. Масштабная воздушная тревога была объявлена по всей стране около трех ночи.
Враг нанес удар по Львовской области. Погибли четыре человека (двое мужчин и две женщины). В частности, в Золочевском районе вражеская ракета упала в жилой зоне, и в момент ее падения люди находились дома.