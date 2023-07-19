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"Наша дверь открыта": глава разведки Британии обратился с призывом к россиянам

19 июля 2023 15:27
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
"Наша дверь открыта": глава разведки Британии обратился с призывом к россиянам
Глава британской службы внешней разведки МИ-6 Ричард Мур. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Глава британской службы внешней разведки МИ-6 Ричард Мур обратился к россиянам. Он призвал объединить усилия для окончания войны в Украине.

Об этом сообщает Reuters.

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Обращение к россиянам

Мур заявил во время своей речи в посольстве Великобритании в Праге, что перспективы восстановления Россией своих позиций в Украине маловероятны. Он сравнил ситуацию в Украине с Пражской весной 1968 года. Тогда Советский Союз отменил либерализационные реформы.

"Став свидетелями продажности, междоусобиц и бездушной некомпетентности своих лидеров — человеческого фактора в его худшем проявлении — многие россияне борются с теми же дилеммами, что и их предшественники в 1968 году. Я приглашаю их сделать то, что другие сделали за последние 18 месяцев, и объединить усилия с нами. Наши двери всегда открыты... С нами их тайны будут в безопасности, и вместе мы будем работать над тем, чтобы положить конец кровопролитию", — заявил Мур.

Во время своего выступления глава британской службы внешней разведки МИ-6 назвал решение Ирана помогать России БпЛА "бессовестным". По его словам, это спровоцировало внутренние распри внутри Тегерана. Он также предупредил, что Китай и РФ пытаются овладеть технологиями ИИ и квантового вычисления.

Мур считает, что искусственный интеллект не заменит людей, которые могут раскрывать тайны, а дополнит работу разведывательных служб.

"Уникальные характеристики человеческих агентов в нужных местах станут еще более значимыми. Человеческий интеллект в эпоху искусственного интеллекта все чаще будет определяться как то, что машины не могут делать, хотя мы должны ожидать, что предел возможностей машин будет продвигаться с поразительной скоростью", — пояснил Мур.

Напомним, вчера, 18 июля, началось 14-е заседание контактной группы по обороне Украины в режиме онлайн. "Рамштайн" открыл глава Пентагона Ллойд Остин. Он заявил, что поддержка Украины будет продолжена. По его словам, Россия не способна достичь целей своей войны.

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