У британській розвідці розповіли про дилему, з якою зіткнулися росіяни на півдні України

Російські війська. Ілюстративне фото: РосЗМІ

На Херсонському напрямку розклад сил може змінитися. Перед російським військовим керівництвом постав складний вибір: перенаправляти свої окупаційні підрозділи із Запоріжжя на Херсонщину чи ні.

Про це повідомляє розвідка Міністерства оборони Великої Британії.

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У пониззі Дніпра бої між ЗСУ та окупантами набирають обертів. Як передає британська розвідка, сили не зовсім рівні.

"Обидві сторони використовують невеликі, швидкі моторні човни, а Україна успішно застосувала тактичні безпілотні літальні апарати односторонньої дії для знищення деяких російських катерів", — йдеться у повідомленні.

Через це російське військове керівництво змушене вирішувати, чи потрібно посилювати свою перевагу за рахунок підрозділів, які протистоять українським захисникам на Запорізькому напрямку.

"Окрім інтенсивних боїв на східному березі навколо невеликого українського плацдарму біля зруйнованого Антонівського мосту, невеликі підрозділи російських та українських військ також оспорюють острови в дельті Дніпра", — розповідає британська розвідка.

Допис британської розвідки про можливий хід подій​​​

Нагадаємо, у британській розвідці розповіли, де російські військові зазнають найбільших втрат.

До того ж, за даними розвідки, у РФ не можуть визначитися з долею "вагнерівців".